-FRANSA'DA GENEL GREV PARİS (A.A) - 07.09.2010 - Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için bir günlük genel grev yapıyor. Demiryolu işçileri ve havayolları çalışanlarının da katıldığı grev, ülke genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Başta başkent Paris olmak üzere kentlerdeki toplu taşıma araçlarında çalışanların da greve katılması sonucu, binlerce kişi işine gidemedi. Enerji sektöründeki işçilerin greve yoğun destek verdiği, sağlık personelinin de acil servisler dışında geniş çapta iş bıraktığı bildirildi. Öğretmenlerin de greve gitmesi sonucu birçok okulda eğitim aksadı. Fransa'daki sendikalar, genel grevi, emeklilik reformuyla ilgili yasa tasarısının bugün Meclis Genel Kurulunda ele alınmaya başlanmasını nedeniyle bugün yapıyor. Bugün ülke genelinde protesto yürüyüşleri düzenlenecek. Hükümet, bütçe açıklarını öne sürerek, emeklilik yaşının ilk etapta 60'dan 62'ye çıkartılmasını istiyor. Fransa'da düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, gelecek seçimlerde Sosyalist Parti adayları karşısında şimdiden hiç şansının kalmadığını ortaya koyuyor.