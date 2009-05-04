Fransa'da gardiyanlar eylemde

Fransa'da gardiyanlar çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelindeki cezaevlerinde "kademeli olarak işi engelleme eylemi" başlattı.



Gardiyanların eylemi yüzünden ülke genelinde mahkemeye gidecek tutukluların duruşmalarında önemli gecikmeler oldu.



Gardiyanlar, çalışma koşullarının yanı sıra cezaevlerinin haddinden fazla dolu olmasını protesto ediyor.



Fransız cezaevlerinde kapasiteden fazla mahkum bulunması, Avrupa Konseyi'nin de sert eleştirilerine hedef oluyor.



Fransa'daki üç gardiyan sendikasının yaptığı ortak eylem çağrısına, 120 cezaevinde çalışan gardiyanlar destek veriyor. Fransa'da toplam 196 cezaevi bulunuyor.





