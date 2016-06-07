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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da eylemler havalimanını da etkiledi

Fransa'daki işçi eylemlerinin Avrupa Şampiyonası'na gölge düşürmesinden endişe ediliyor.

07 Haziran 2016 19:12


Avrupa Futbol Şampiyonası'na üç gün kala Paris'in Charles de Gaulle havalimanının girişleri istihdam piyasası reformunu protesto eden sendikalar tarafından bloke edildi. Yüzlerce havalimanı görevlisinin katıldığı eylem bir saat sürdü. Sendika sözcüleri Cumhurbaşkanı François Hollande ‘den çalışma yasalarının çalışanlar aleyhine değiştirilmesini öngören planların geri çekilmesini talep ettiler.

Havalimanı eylemi izinsiz ve sorumsuzca yapıldığı gerekçesiyle resmi makamlarca eleştirildi. Açıklamada, güvenlik ekiplerinin terör tehlikesini önleme ve sınır kontrolleri yapma görevini yerine getiremediğine yer verildi. Resmi makamlarca, çok sayıda futbolseverin limana indiği gün eylem başlatan protestocuların tek amacının havalimanını işlemez hale getirmek olduğu belirtildi.

Grevler turnuvayı aksatabilir

Fransa hükümetinin işsizlikle mücadele amacıyla hazırladığı istihdam piyasası reformu, 35 saatlik haftalık çalışma süresinin uzatılabilmesini ve işten çıkarmanın kolaylaştırılmasını öngörüyor. Reform planlarına karşı aylar önce başlatılan protesto gösterileri ve grevler Fransa'da günlük hayatı kısmen felce uğratmıştı. Paris yönetimi demiryolları grevinin Avrupa Şampiyonası'nı etkilememesi için eylemin bir an önce sona erdirilmesini sağlamaya çalışıyor.

Grev ve eylemlerin turnuva boyunca sürmesinden endişe ediliyor. Fransız Havayolları Air France'nin pilotları turnuvanın başlayacağı cuma günü grev yapma kararı almışlardı. 14 Haziran'da yapılması kararlaştırılan büyük protesto eyleminin turnuvada güvenliği sağlamaya çalışan polise ek yük oluşturacağı ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaAvrupaFutbolParis CharlesGaulleCumhurbaşkanı François HollandeHavayolları Air FranceHaziranDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG BÖ

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