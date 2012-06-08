Fransa'da etik tartışması: Gazeteci first lady olur mu?

Fransa lideri Hollande’ın sevgilisi Trierweiller’in gazetecilik kariyerine devam etme kararı tartışma çıkardı

Milliyet'in haberine göre, Fransa’nın first lady’si Valerie Trierweiler ülkede gazetecilik etiği tartışmalarına yol açtı. 22 yıldır Paris Match dergisi için çalışan ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında işi bırakan Trierweiler gazeteciliğe geri döndüğünü açıkladı.

Geçmişte siyaset ve kültür ağırlıklı yazılar yazan first lady artık sadece kültür ağırlıklı yazacağını söyledi. Ancak bu açıklama yeterli olmadı. Liberation gazetesi çalışanı Jean Quatremer, Trierweiler’nin kararını ‘şaşırtıcı’ olarak niteledi. Quatremer, “Kültür de Fransa’da siyasi bir konudur. Kültür Bakanlığı sadece first lady genç bir ressamın eserlerini beğendi diye resim satın alabilir” dedi. Bir başka gazeteci Serge July de Trierweiler’nin özgür olma istediğinin kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

Ancak Fransa’da Trierweiler’nin kararını destekleyen gazeteciler de var. Gazeteci Daniel Schneidermann, “Yardım kampanyaları first lady’leri oyalayabilir. Ama dünya, Trierweiler Afrika’daki çocuklara yardım etmese de dönmeye devam edecek” diyerek first lady’nin çalışma kararını destekledi.

Paris Match’ın genel yayın yönetmeni Olivier Royan ise, “Eşi benzeri görülmemiş bir durum. Ama bu onun kararı ve profesyonel bir hata değil. Çünkü Trierweiler 22 yıl boyunca profesyonel olarak çalıştı” yorumunu yaptı. Trierweiler France Inter radyosuna verdiği bir röportajda “first lady” kavramını da değiştirmek istediğini söyledi. Trierweiler, “First lady kavramını biraz eskimiş buluyorum. Bazı şeylerin değişmesini istiyorum, bu terimin de yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Kendisine en çok ismiyle hitap edilmesinden mutluluk duyacağını söyledi.

Bas gaza Hollande

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın konvoyu yaptığı aşırı hızla şaşırttı. Hollande’ın konvoyu Paris’ten Ranville kasabasına giderken hız sınırını aştı. Konvoy en fazla 130 kilometre hızla gitmesi gereken noktalarda 170 kilometreye çıktı. Hız limiti 70 kilometre olan tünellerde ise 140 kilometre hızla yol aldı.