Fransa'da eski emniyet ve istihbarat müdürlerine gözaltı

Fransa'da polisin yürüttüğü bir soruşturmada, Fransız İç İstihbarat Birimi (DGSİ) eski Müdürü Bernard Squarcini ve Paris Adli Polis Birimi'nin eski Müdürü Christian Flaesch gözaltına alındı.

Le Monde gazetesinin adli kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yakınlığıyla bilinen ve hakkında açılan birçok dava sonrası, gizli bilgileri ifşa etmek suçundan 2014'te hüküm giyen Squarcini, Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.



Yine aynı soruşturmada Paris Emniyeti'nin üst birimi Adli Polis'in eski Müdürü Flaesch'in de gözaltına alındığı belirtildi. İki eski emniyet yetkilisinin gözaltına alındığı soruşturmaya dair açıklama yapılmazken, RTL Radyosu'nun haberine göre, aynı soruşturma çerçevesinde Sarkozy'nin kabine müdürü Michel Gaudin de sorgulandı.



Fransız basını, Sarkozy'ye yakın üç eski yöneticinin sorgulanması ve gözaltına alınmasının, Squarcini'nin nisan ayında ofisine düzenlenen polis baskını sonrası açılan anketin bir sonucu olduğu üzerinde duruyor.