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Yaşam

Fransa'da eşcinsel kasabası kuruluyor

Village Group adlı İngiliz firma, Güney Fransa'daki emeklilik kasabası projesinin eşcinsellere hizmet etmesi yönünde karar aldı

02 Ağustos 2013 10:31

Bir İngiliz inşaat firması, Güney Fransa'da eşcinseller için emekli kasabası kurmaya karar verdi. Söz konusu emeklilik evlerinin fiyatı ise 206 bin sterlin.
 
Village Group adlı İngiliz firma, Güney Fransa'daki emeklilik kasabası projesinin eşcinsellere hizmet etmesi yönünde karar aldı.

Salles-d'Aude Belediye Başkanı Yves Bastie, bu yılın başlarında çevre dostu 107 ev için inşaat firmasına izin vermişti.


'Haberim yoktu'


Fakat başkan, yapılanın "eşcinsel emeklilik kasabası" olduğundan haberdar olmadığını belirtti.

İnşaat firmasının müdürü Danny Silver, Fransa'da emlak piyasasının çok kötü olduğunu, projeye talep olmadığını, bu sebeple böyle bir pazarlama yöntemi seçtiklerini söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Pazartesi günü projenin "gökkuşağı kasabasına" dönüşmesine karar verildi.


Yoğun talep var


Kendi internet sitesinde "aktif ve sağlıklı bir yaşam isteyen 50 yaş üzeri eşcinseller için özel bir vaha" olarak tanımlanan emeklilik kasabasına talep yoğun. Söz konusu emeklilik evlerinin fiyatı 206 bin sterlin.

Fransa'da evlerin cinsel yönelimler üzerinden satılması kanuna aykırı. İnşaat izni alınırken projenin böyle bir özelliği yoktu.

Firma yetkilileri heteroseksüellerin de emeklilik kasabasında hoş karşılanacağını belirtti.

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