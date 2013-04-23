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Dünya

Fransa'da eşcinsel evlilik yasalaştı

Fransa'da 'eşcinsel evliliğe izin verilmesini öngören' tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada yasalaştı

23 Nisan 2013 22:28

Fransa, Meclis Genel Kurulu'nda bugün düzenlenen oylamanın ardından dünyada eş cinsellerin evlenmesine imkan sağlayan 14. ülke oldu. Katolik Kilisesi'nin 'ahlaki değerlere aykırı' bulduğu yasa, eş cinsel çiftlerin evlat edinmelerinin de önünü açıyor.

Oylamada, Fransız kamuoyununu son aylarda ikiye bölen yasa tasarısı için 331 "evet", 225 "hayır" oyu çıktı.

Eş cinsellerin evliliğine ve evlat edinmesine karşı çıkan binlerce kişi, meclis binası yakınlarında protesto gösterisi düzenlerken, yasayı destekleyenler Paris Büyükşehir Belediye binası önünde coşkulu kutlamalar yaptı.

Daha önce konuyu referanduma götürmek isteyen ancak meclis ve senatodan destek alamayan ana muhalefet partisi Halk Hareketi Birliği (UMP), yasaya itiraz için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıkladı.

 

Kilise karşı çıkıyor
 

Yasa tasarısına sağ partiler, muhafazakar dernekler ve Kilise şiddetle karşı çıkıyor.

Fransa'daki son kamuoyu yoklamasına göre, seçmenlerin yüzde 53'ü eş cinsel evliliğe sıcak bakarken, yüzde 56'sı bu kimselerin evlat edinmesine karşı çıkıyor.

Katolik Kilisesi, "aile kurumunu tahrip edeceği ve ahlaki değerlere aykırı bulduğu" gerekçesiyle yasa tasarısı aleyhinde görüş bildirmiş ve seçmenleri parlamentoya baskı yapmaya davet etmişti.

Eş cinsellere evlilik ve evlat edinme hakkı verilmesi, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın geçen yılki seçim kampanyasının önemli vaatlerinden birisini oluşturuyordu.

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