Fransa’da ‘Ermeni soykırımı’na üst düzey anma



Hollande’ın 24 Nisan’da Paris’te düzenlenecek anma törenlerine katılacağı Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından da doğrulandı. Hollande’ın, akşam saatlerinde düzenlenecek törende bir de konuşma yapması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın anma törenine katılacak olması ülkedeki Ermeni kuruluşları arasında sevinçle karşılandı. Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi, Hollande’ın törene katılacak olmasından dolayı “Fransa’ya teşekkür” etti. Komite tarafından konu hakkında yayımlanan mesajda, “Anma törenine katılım devlet başkanının verdiği sözlere saygısının işaretidir. Cumhuriyetin, demokrasinin temel değerleri olan gerçeğin ve adaletin savunulması ve ölülere olan saygı borcu ve insan onurunun korunmasına olan bağlılığının da ifadesidir” denildi. Komitenin mesajında, Hollande’ın anma törenine katılmasının Ermenistan’a düzenleyeceği resmi ziyaretin hemen öncesinde, Suriye’deki Ermenilere karşı “etnik temizlik” yapıldığı bir dönemde ve Türk hükümetinin “Ermeni soykırımını inkâr politikalarının radikalleştiği bir ortamda” gerçekleşmesine dikkat çekiliyor ve bu nedenle törende söyleyeceklerinin “merakla beklendiği” belirtiliyor. Hollande mayıs ayı içinde Ermenistan ve Azerbaycan’ı peş peşe ziyaret edecek. Ermenistan’ı ziyareti sırasında Fransa’da “Ermeni soykırımını inkârın cezalandırılması” konusunda yeni bir yasal düzenleme girişimini açıklayacağı söyleniyor.

Avrupa’daki en önemli Ermeni nüfusa sahip Fransa’daki diaspora kuruluşları 1915 olaylarını bu yıl irili ufaklı 40 kentte düzenleyecekleri törenlerle anacak. Anma törenleri 23 Nisan akşamı başkent Paris’in sembolü Eiffel kulesinin karşısındaki Trocadero meydanında gerçekleşecek “dayanışma konseri”yle başlayacak. Ermeni gençlik kuruluşları 1998 yılından bu yana anma törenlerine 23 Nisan akşamından başlıyor.

Ülke genelindeki en önemli anma etkinlikleri 24 Nisan perşembe günü Paris’te düzenlenecek. İlk tören sabah saatlerinde Paris Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak. Akşam saatlerinde Chmaps-Elysee Caddesi'ndeki Zafer Takı'nın içindeki meçhul asker anıtına çelenk koyulduktan sonra, Cumhurbaşkanı Hollande’ın da katılımıyla Paris merkezindeki Gomidas heykelinin önünde anma töreni gerçekleştirilecek. Hollande’ın burada saat 7’de konuşma yapması bekleniyor.

Paris'e ek olarak Lyon, Marsilya, Strasbourg, Grenoble, Saint-Etienne, Nice, Bordeaux, Montpellier ve Toulouse gibi ülkenin önde gelen kentlerinde de 23 ve 24 Nisan günleri anma törenleri düzenlenecek. Lyon ve Marsilya’daki törenlerin bu kentlerdeki Türk başkonsoloslukları önünde gerçekleşeceği duyuruldu.

İstanbul'daki törenlere Avrupa'dan heyet

Öte yandan 24 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek anma törenlerine Avrupa’dan heyetler de gidecek. Avrupa Irkçılıkla Mücadele Hareketi EGAM Taksim meydanında düzenleneceği belirtilen törenlere 20 kişilik heyet gönderiyor. Heyet İstanbul’daki törenin ardından Türkiye’den bir heyetle birleşip Ermenistan’ın başkenti Erivan’a geçecek ve buradaki anma törenlerine katılacak.

Avrupa’dan gelen bir heyetin Türkiye’de bir başka heyetle birleşip beraber Erivan’a gitmesi inisyatifi, aralarında Ermeni kökenli Fransız ses sanatçısı Charles Aznavour, ünlü Nazi avcısı Serge Klarsfeld, Fransa’nın eski Dışişleri bakanlarından Bernard Kouchner, Fransız filozof Bernard Henry-Levy, Faslı yazar Tahar ben Jelloun ve eski Solidarnoş liderlerinden Adam Michnik gibi isimlerinde de bulunduğu çok sayıda aydın, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyor. Bu aydınlar, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından “Ermeni soykırımının” anılması için hazırlanan bir çağrının bu hafta içinde Le Monde (Fransa), La Republicca (İtalya), Gazeta Wyborcza (Polonya), Le Soir (Belçika), To Vima (Yunanistan) ve La Tribune de Geneve (İsviçre) gibi çok sayıda Avrupa gazetesinde yayımlanacağı açıklandı. Çağrı metni “Türkler, Ermeniler ve Avrupalılar, beraber ve Türkiye’de, Ermeni soykırımını anıyoruz” cümlesiyle başlıyor.