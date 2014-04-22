T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa’da ‘Ermeni soykırımı’na üst düzey anma

Fransa’da bu yıl yapılacak ‘Ermeni soykırımını’ anma törenlerine Cumhurbaşkanı François Hollande da katılacak. 24 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek anma törenlerine ise Avrupa’dan heyetler de gidecek.

22 Nisan 2014 20:08


Hollande’ın 24 Nisan’da Paris’te düzenlenecek anma törenlerine katılacağı Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından da doğrulandı. Hollande’ın, akşam saatlerinde düzenlenecek törende bir de konuşma yapması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın anma törenine katılacak olması ülkedeki Ermeni kuruluşları arasında sevinçle karşılandı. Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi, Hollande’ın törene katılacak olmasından dolayı “Fransa’ya teşekkür” etti. Komite tarafından konu hakkında yayımlanan mesajda, “Anma törenine katılım devlet başkanının verdiği sözlere saygısının işaretidir. Cumhuriyetin, demokrasinin temel değerleri olan gerçeğin ve adaletin savunulması ve ölülere olan saygı borcu ve insan onurunun korunmasına olan bağlılığının da ifadesidir” denildi. Komitenin mesajında, Hollande’ın anma törenine katılmasının Ermenistan’a düzenleyeceği resmi ziyaretin hemen öncesinde, Suriye’deki Ermenilere karşı “etnik temizlik” yapıldığı bir dönemde ve Türk hükümetinin “Ermeni soykırımını inkâr politikalarının radikalleştiği bir ortamda” gerçekleşmesine dikkat çekiliyor ve bu nedenle törende söyleyeceklerinin “merakla beklendiği” belirtiliyor. Hollande mayıs ayı içinde Ermenistan ve Azerbaycan’ı peş peşe ziyaret edecek. Ermenistan’ı ziyareti sırasında Fransa’da “Ermeni soykırımını inkârın cezalandırılması” konusunda yeni bir yasal düzenleme girişimini açıklayacağı söyleniyor.

Avrupa’daki en önemli Ermeni nüfusa sahip Fransa’daki diaspora kuruluşları 1915 olaylarını bu yıl irili ufaklı 40 kentte düzenleyecekleri törenlerle anacak. Anma törenleri 23 Nisan akşamı başkent Paris’in sembolü Eiffel kulesinin karşısındaki Trocadero meydanında gerçekleşecek “dayanışma konseri”yle başlayacak. Ermeni gençlik kuruluşları 1998 yılından bu yana anma törenlerine 23 Nisan akşamından başlıyor.

Ülke genelindeki en önemli anma etkinlikleri 24 Nisan perşembe günü Paris’te düzenlenecek. İlk tören sabah saatlerinde Paris Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak. Akşam saatlerinde Chmaps-Elysee Caddesi'ndeki Zafer Takı'nın içindeki meçhul asker anıtına çelenk koyulduktan sonra, Cumhurbaşkanı Hollande’ın da katılımıyla Paris merkezindeki Gomidas heykelinin önünde anma töreni gerçekleştirilecek. Hollande’ın burada saat 7’de konuşma yapması bekleniyor.

Paris'e ek olarak Lyon, Marsilya, Strasbourg, Grenoble, Saint-Etienne, Nice, Bordeaux, Montpellier ve Toulouse gibi ülkenin önde gelen kentlerinde de 23 ve 24 Nisan günleri anma törenleri düzenlenecek. Lyon ve Marsilya’daki törenlerin bu kentlerdeki Türk başkonsoloslukları önünde gerçekleşeceği duyuruldu.

İstanbul'daki törenlere Avrupa'dan heyet

Öte yandan 24 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek anma törenlerine Avrupa’dan heyetler de gidecek. Avrupa Irkçılıkla Mücadele Hareketi EGAM Taksim meydanında düzenleneceği belirtilen törenlere 20 kişilik heyet gönderiyor. Heyet İstanbul’daki törenin ardından Türkiye’den bir heyetle birleşip Ermenistan’ın başkenti Erivan’a geçecek ve buradaki anma törenlerine katılacak.

Avrupa’dan gelen bir heyetin Türkiye’de bir başka heyetle birleşip beraber Erivan’a gitmesi inisyatifi, aralarında Ermeni kökenli Fransız ses sanatçısı Charles Aznavour, ünlü Nazi avcısı Serge Klarsfeld, Fransa’nın eski Dışişleri bakanlarından Bernard Kouchner, Fransız filozof Bernard Henry-Levy, Faslı yazar Tahar ben Jelloun ve eski Solidarnoş liderlerinden Adam Michnik gibi isimlerinde de bulunduğu çok sayıda aydın, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyor. Bu aydınlar, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından “Ermeni soykırımının” anılması için hazırlanan bir çağrının bu hafta içinde Le Monde (Fransa), La Republicca (İtalya), Gazeta Wyborcza (Polonya), Le Soir (Belçika), To Vima (Yunanistan) ve La Tribune de Geneve (İsviçre) gibi çok sayıda Avrupa gazetesinde yayımlanacağı açıklandı. Çağrı metni “Türkler, Ermeniler ve Avrupalılar, beraber ve Türkiye’de, Ermeni soykırımını anıyoruz” cümlesiyle başlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaCumhurbaşkanı François HollandeNisanAvrupaNisan ParisFransız Cumhurbaşkanlığı SarayıCumhurbaşkanıErmeniErmeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi HollandeHollandeErmenistanSuriye ErmenilereTürkAzerbaycan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24