-FRANSA'DA EMEKLİLİK REFORMU PROTESTO EDİLDİ PARİS (A.A) - 12.10.2010 - Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için bir günlük genel greve giden işçi ve memurlar, ülke genelinde gösteriler ve yürüyüşler düzenledi. İçişleri Bakanlığı başkent Paris'teki gösteriye yaklaşık 65 bin, ülke genelinde düzenlenen toplam 240 protesto gösterisine de yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını duyurdu. Başbakan Francois Fillon, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ''hükümetin elinden geleni yaptığını'' belirtti ve ''reform paketi konusunda geri adım atmayacaklarını'' söyledi. Sendikalar, hükümetin tasarıyı geçirmekte ısrar etmesi halinde süresiz greve gitme tehdidinde bulunuyor. Sendikaların büyük tepkisini çeken ve Mecliste kabul edilen yasa tasarısı, bu ay içinde Senato Genel Kurulunda oylanacak. Senato, söz konusu yasa tasarısının emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını öngören maddesini cuma günü kabul etmişti. -SOSYAL GÜVENLİK İFLAS EDİYOR- Fransa'da hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek tasarının yasalaşmasını istiyor. Hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvenlik sisteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor. Yaklaşık 65 milyon nüfusu bulunan Fransa'da 16 milyon emekli var. Bu sayının 2020'de 18 milyona, 2050'de 23 milyona çıkması bekleniyor. Hükümet reform yapmaması halinde, şu anda 32 milyar avro olan açığın, 2020'de 50 milyar avroya, 2050 yılındaysa 100 milyar avroya çıkacağı görüşünü dile getiriyor.