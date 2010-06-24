Fransa'da 'emeklilik yaşı' protestosu

T24- Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 60'dan 62'ye çıkarma planlarını protesto etmek amacıyla yüzbinlerce kişi sokaklarda gösteri düzenliyor.



Sarkozy yönetimi, önlem alınmazsa Fransa'nın emeklilik sisteminin çökeceğini öne sürüyor. Hükümet, Fransa'nın AAA olarak belirlenen kredi derecelendirme notunun düşürülmemesi için reformun şart olduğunu söylüyor.



Avrupa'nın 'en vahşi' reformlarının Fransa'da uygulanmaya çalışıldığını söyleyen sendikalar, halkı sokaklara dökülerek hükümeti protestoya çağırdı.



Bütçe açığı



Okul, havaalanları ve trenler dahil birçok kamu hizmetinin aksaması bekleniyor.



Fransa'nın Ulusal Emeklilik Danışma Konseyi'nin tahminleri, emeklilik yaşının yükseltilmesinin gerekli olduğuna işaret ediyor.



Konsey, eğer halihazırdaki sistem değiştirimezse Fransa'nın emeklilik fonunun 2050 yılında en iyimser tahminlerle 72 ila 115 milyar euro açık vereceğini söylüyor.



Muhabirler, Avrupa çapında kamu harcamalarında kesintiye gidildiği bir ortamda, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bütçeye çeki düzen vermekte ciddi olduğunu piyasalara kanıtlamak istediğini bildiriyorlar.



5 milyon memur



Önümüzdeki ay bakanlar kuruluna sunulacak olan reform planlarında emeklilik yaşının 2018'e kadar 60'dan 62'ye çıkarılması öngörülüyor.



Yasa tasarısı şu an çoğu 55 yaşında emekli olabilen yaklaşık 5 milyon memuru etkileyecek.



Halihazırda Fransızların emeklilik maaşları vergi kolaylıkları ve ikramiyeler vasıtasıyla genelde ortalama bir işçinin kazancından daha rahat bir hayat sağlıyor.



Hükümet, bu cömert sistemin sürdürülemeceğini ve değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.



Kamu sektörünün güçlü sendikaları ise reform planını sert biçimde eleştiriyorlar.