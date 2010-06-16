Fransa'da emeklilik yaşı değişiyor

T24- Fransa Çalışma Bakanı Eric Woerth, halen 60 olan emeklilik yaşını 62'ye çıkarmayı öngören hükümetin emeklilik reform planını açıkladı.



Woerth, emeklilik sisteminde düşünülen kapsamlı değişikliklerin parçası olan planın, önümüzdeki sekiz yılda kademeli olarak uygulanacağını ifade ederek, daha uzun yıllar çalışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.



Kamu maliyesinin dengelenebilmesi için planın gerekliliğini savunan Woerth, ''Tüm Avrupalı ortaklarımız bunu, daha uzun süre çalışarak sağlıyor. Bu yöndeki harekete katılmazlık edemeyiz. Amacımız dengeyi sağlamak'' dedi.



Hükümetin temmuz ayında ele alması beklenen ve emeklilik sistemini kurtarmayı amaçlayan planının yürürlüğe konulması için parlamentoda eylül ayında yapılacak oylamada kabul edilmesi gerekiyor.



Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, Fransız hükümetinin kamu emeklilik uygulaması reformunda en yüksek gelirli hanehalkına ek vergi konulması da yer alıyor.



Mevcut uygulama 60 yaş







Fransa'daki mevcut uygulamada, kamu sektöründe çalışanlar 60 yaşında emekli olup, son maaşlarının yüzde 75'ini alabiliyorlar. Fransa hükümeti, böyle giderse Fransa'nın sosyal güvenlik sistemindeki 16,8 milyar Avro'luk açığın 2050 yılında 100 milyar Avro'yu geçebileceğini belirtiyor.



Buna karşılık plana göre, emeklilik yaşının hem kadın hem de erkek çalışanlar için 62'ye yükseltilmesiyle 2018 yılında 19 milyar Avro (29 milyar dolar) tasarruf edilebilecek.

Muhalefetteki Sosyalist Parti'nin de karşı olduğu kararın sendikaların sert tepkisiyle karşılanması bekleniyor.



Fransa'da bütçe açığı, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 7,5'i oranında bulunuyor. Fransa hükümeti, Avrupa Birliği'nin Maastrich kuralları gereğince, 2013 yılına kadar bu açığı yüzde 3'ün altına indirmeyi hedefliyor.