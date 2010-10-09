-FRANSA'DA EMEKLİLİK YAŞI 62'YE YÜKSELDİ PARİS (A.A) - 08.10.2010 - Fransa Senatosu, emeklilik reformuyla ilgili yasa tasarısının, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını öngören maddesini kabul etti. Senato genel kurulundaki oylamada, söz konusu madde için 186 ''evet, 153 ''hayır'' oyu çıktı. Fransa'da işçi sendikalarının sert tepkisine yol açan tasarının tamamı, gelecek hafta oylanacak. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sendikaların tepkilerinin giderek artması üzerine emeklilik reformunda rötuş yapmak zorunda kalmıştı. Sarkozy, çocuk bakmak için işlerine bir süre ara vermek zorunda kalan anneler ve özürlü aile bireylerine bakmak için çalışma hayatına ara verenlerin, emeklilik reformundan daha az etkilenmeleri için reform paketinde değişiklik yapılmasını kararlaştırmıştı. Çalışma Bakanlığı, mecliste kabul edilen ve yasalaşması için senatonun onayı gereken tasarı için iki değişiklik önergesi sunmuştu. Söz konusu değişiklik önergesi, devlete 3,4 milyar avroya mal olacak. İş hayatında olan ve 3 çocuk sahibi yaklaşık 130 bin annenin söz konusu değişiklikten yararlanması bekleniyor. Emeklilik reformu, 2018 yılına kadar emeklilik yaşının 60'dan 62'ye, 2023 yılına kadarsa 65'den 67'ye çıkartılmasını öngörüyor. Bütçe açıklarını gerekçe göstererek, tasarının yasalaşmasını isteyen hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvenlik siteminin iflas etmemesi için, 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini belirtiyor. Sendikalar ise, Sarkozy'nin geri adım atmaması halinde, genel greve gidecekleri tehdidinde bulunuyor.