-FRANSA'DA EMEKLİLİK YAŞI 62 OLDU PARİS (A.A) - 27.10.2010 - Fransa Parlamentosu, sendikaların sert tepkisine yol açan emeklilik yasa tasarısını kabul etti. Senatonun dün onaylamasının ardından ardından bugün de meclis, tasarıyı genel kurulda kabul etti. Genel kuruldaki oylamada, 233 ''hayır'' oyuna karşı 336 ''evet'' oyu çıktı. Sosyalist Parti, tasarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Sendikaların büyük tepkisini çeken yasa tasarısı, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını ve tam emekli maaşı alma hakkının kazanılması yaşının da 65'den 67'ye yükseltilmesini öngörüyor Fransa'da tasarıyı protesto eden işçilerin düzenlediği grevlerin, ekonomiye olan faturasının, 1,6 ile 3,2 milyar avro arasında olduğunu tahmin ediliyor.