T24 LogoT24 Logo
Dünya

FRANSA'DA EMEKLİLİK YAŞI 62 OLDU PARİS (A.A)

27 Ekim 2010 21:42

-FRANSA'DA EMEKLİLİK YAŞI 62 OLDU   PARİS (A.A) - 27.10.2010 - Fransa Parlamentosu, sendikaların sert tepkisine yol açan emeklilik yasa tasarısını kabul etti. Senatonun dün onaylamasının ardından ardından bugün de meclis, tasarıyı genel kurulda kabul etti.  Genel kuruldaki oylamada, 233 ''hayır'' oyuna karşı 336 ''evet'' oyu çıktı. Sosyalist Parti, tasarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Sendikaların büyük tepkisini çeken yasa tasarısı, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını ve tam emekli maaşı alma hakkının kazanılması yaşının da 65'den 67'ye yükseltilmesini öngörüyor Fransa'da tasarıyı protesto eden işçilerin düzenlediği grevlerin, ekonomiye olan faturasının, 1,6 ile 3,2 milyar avro arasında olduğunu tahmin ediliyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24