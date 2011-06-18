-FRANSA'DA E.COLİ VAKASI LILLE (A.A) - 18.06.2011 - Fransa'nın Lille kentinde, E.coli türüne bağlı semptomlar gösteren bir çocuk daha hastaneye kaldırıldı. Lille'deki üniversite hastanesinde (CHU) görevli doktor Michel Foulard, 7 yaşında bir kız çocuğunun böbrek yetmezliğinden dolayı cuma akşamı hastaneye getirildiğini söyledi. Bu çocuğun, hastanede tedavi altında bulunan ve yedikleri hamburger etinden zehirlendiği belirlenen yedi çocuk gibi hamburger eti yemediğini, kesin sonucun tahlillerden sonra belli olacağını belirtti. Tedavi gören yedi çocukta görülen E.coli bakterisinin Almanya'da salgına neden olan bakteriden farklı olduğu, çocukların durumunun iyiye gittiği kaydedildi.