Fransa'da düşen uçağın yolcularından 78'inin DNA'sı tespit edildi

Fransa Alpleri'nde düşen Germanwings uçağında bulunan 150 kişiden 78'ine ait DNA tespit edildi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, uçağı kasten düşürdüğü sanılan yardımcı pilot Andreas Lubitz'e ait vücut parçalarının bulunduğu iddialarının ise doğru olmadığını söyledi.

Uçağın karakutusundaki ses kayıtları 28 yaşındaki Lubitz'in kapıyı kilitleyerek o an dışarıda olan kaptanı kokpite sokmadığı ve uçağı bilerek düşürdüğüne işaret ediyor.

Alman medyası tarafından yayınlanan kayıtların dökümüne göre kokpit dışında kalan kaptan pilot, kapının dışında "şu kahrolası kapıyı aç" diye bağırıyor.

Enkazı kaldırma ve cenazeleri bulmak için görevlendirilen ekiplerin olay yerine ulaşması ancak yürüyerek ya da helikopterle mümkün.

Ekipler halen hem cenazeleri arıyor hem de uçuş verilerine kaydeden cihazı bulmaya çalışıyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habeer Marseille savcısı Brice Robin, oldukça uzak bir bölgede yer alan olay yerine geçişin sağlanması için bir yol inşa edilmekte olduğunu ve inşaatın ancak Pazartesi akşamı bitebileceğini söyledi.

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinde karakutuda yer alan seslerin dökümü yayınlandı.

Medyada ismi Patrick Sondenheimer olarak yer alan kaptan pilot bu kayıtlara göre Lubitz'e uçağın kalkmasından önce tuvalete gidemediğini söylüyor ve Lubitz de kaptana istediği zaman tuvalete gidebileceğini söylüyor.

Lubitz'in daha sonra kaptanı kokpite almadığı anlaşılıyor.

Kaptanın kokpit kapısına vurarak bağırdığı ve "Allah aşkına kapıyı aç" dediği duyuluyor.

Pilot kapıyı bir balta ile kırmaya çalışıyor. Kaptan kapının açılması için yalvarırken yolcuların çığlıkları duyuluyor.

Soruşturmayı yürütenler uçağın kanadının dağın tepesine çarpmasının sesinin de kayıtlarda yer aldığını düşünüyor.

Alman Havayolu Pilotları Topluluğu ise uçuş verilerini kaydeden cihazın halen kayıp olduğunu, uççuşa ait tüm veriler incelendikten sonra çarpmanın nedeninin tam olarak anlaşılabileceğini söyleyerek, soruşturmanın henüz tamamlanmadığına dikkat çekiyor.

Karakutudan elde edilen bilgilerin ardından Lubitz'ın akıl sağlığı tartışma konusu olmuştu. Yetkililer Lubitz'in evinde tedavi gördüğüne dair belgeler ve ilaçlar ile uçuş gününe ait yırtılmış bir "raporludur" kağıdı bulmuştu.