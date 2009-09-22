Fransa'da derin dava

Fransa'da son yılların en çok ilgi çeken siyasi komplo davası başladı. Aralarında Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin'in de bulunduğu 4 kişi, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy aleyhine, son seçimden önce "siyasi komplo" düzenlemekle suçlanıyor.

Fransa’da asrın davası denilen “Clearstream davası” başladı. Sanık eski Başbakan Villepin, şikayetçi ise Cumhurbaşkanı Sarkozy. Sarkozy, Villepin ve 4 arkadaşını, sahte belge düzenleyip kendisine karşı siyasi komplo kurmakla suçluyor. Tüm delillerin suçlu gösterdiği

Villepin 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Fransa’da tarihin en önemli davalarından biri dün başladı. 5 yıldır süren soruşturmada adı “Clearstream skandalı” olarak anılan davada savunmada eski başbakan Dominiqe de Villepin, şikayetçi tarafta ise Cumhurbaşkanı Sarkozy ile IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın da aralarında bulunduğu 41 kişi yer alıyor. Tanıklar arasında ise Fransa’da iş, politika ve istihbarat dünyasının en önemli isimleri var. Peki nedir bu kadar büyük yankı uyandıran bu davanın konusu? İşte davanın iddianamesinde yer alan bilgiler:

Her şey, 1991’de Fransa’nın Tayvan’a verdiği 2.8 milyar dolarlık fırkateynlerin satışı sırasında yolsuzluk yapıldığına ilişkin 2001’de açılan soruşturma ile başladı. Yıllarca süren soruşturma devam ederken 2004’te savcılığa içinde bir doküman ve CD olan bir zarf ulaştırıldı. İçinde Lüksemburg’daki Clearstream Bankası’nda hesabı bulunan 41 kişinin hesap hareketlerinin olduğu bu belge gündeme bomba gibi düştü. Çünkü listede dönemin İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy’nin de ismi bulunuyordu ve Sarkozy, görev süresi bitmek üzere olan Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın yerine geçmek için dönemin Başbakanı Villepin ile birlikte en çok şans tanınan isimlerin başında geliyordu.

Kancada asacağım

Sarkozy, belgedeki bilgileri çok sert bir şekilde inkâr etti. Villepin ise en büyük rakibinin adının böyle bir skandala karışması nedeniyle çok mutluydu. Ancak olayı soruşturan ekip Clearstream Bankası’nın da yardımıyla belgenin sahte olduğunu Aralık 2005’te tespit etti. Ve karşı savaş başladı... “Bunu yapan her kimse kasap kancasında asılacak” diyen Sarkozy’nin şikayeti ile düzmece belgenin kim tarafından ve nasıl üretildiği incelenmeye başladı.

Bilgisayar uzmanları tarafından CD ve belgelerdeki incelemelerinde hem Fransız istihbaratının hem de Airbus’ın üreticisi EADS şirketinin bu belgenin üretilmesine karıştığına ilişkin bilgilere ulaşıldı. Fransız İstihbaratı’na ve EADS’a baskınlar düzenlendi. CD’nin EADS’ın bilgi işlem müdürü Imad Lahoud’un bilgisayarında hazırlandığı tespit edildi. Lahoud sorgusunda, “Bu belgeyi Villepin’in ve EADS Başkan Yardımcısı Jean-Louis Gergorin’in bilgisi doğrultusunda hazırladım” diye itiraf edince soruşturma genişletildi. Villepin’in çok yakın dostu ve eski danışmanı olan Gergorin de sorgusunda, “Belgeyi savcılara kapalı zarf içinde ben gönderdim” itirafını yaptı. Artık tüm oklar Villepin’i ve Cumhurbaşkanlığı yarışında onu açıkça destekleyen Chirac’ı gösteriyordu. Olayla ilgili Fransız İstihbarat Servisi’nin başındaki Yves Bertrand’ın da bilgisine başvuruldu. Bertrand’ın el konulan günlüklerinde istihbarat servisinin Villepin’den direkt olarak Sarkozy’yi bitirmek konusunda talimat aldığı ve Villepin’in Sarkozy için “cüce” dediği belirlendi.

First Lady çıplak!

Bertrand bu konuyla ilgili olarak 33 kez bir araya geldiği iddiasını da doğruladı. Hatta Fransız ajanların Villepin’in talimatıyla Sarkozy’nin özel hayatını inceledikleri, o dönemdeki eşi Cecilia’nın çıplak fotoğraflarını çektikleri, Sarkozy’nin bir başka kadınla öpüşürken görüntülerini Cecilia’ya gönderdikleri bile tespit edildi. Skandal başbakana çok pahalıya mal oldu. Partisi UMP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Chirac’ın yerine Sarkozy’yi tercih etti. Sarkozy’nin intikam hırsı ise hiç dinmedi. Cumhurbaşkanı olduğu anda savcıları harekete geçirdi.

Sarkozy bana karşı saplantılı

Hakkında siyasi komplo kurmak, belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanmak suçlamalarından 5 yıl hapis cezası istenen Fransa’nın eski başbakanı Dominique de Villepin, Sarkozy için ilk duruşmada çok ağır ifadeler kullandı.

“Bana karşı olan, bana saplantısı olan biri, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yüzünden bugün buradayım. Fransız halkının karşısına mahkemede ismimi temize çıkararak, özgür bir şekilde çıkacağım” dedi. Davanın ilk gününde Villepin’in avukatları Sarkozy’nin davadan çıkarılmasını istedi. Zira Sarkozy Cumhurbaşkanı olarak dokunulmazlık sahibi ve yargı makamının üzerinde bir görevde olduğu için davanın adil olmadığı ileri sürülüyor. Le Monde gazetesi de bu haftasonu Sarkozy’yi devletin gücünü şahsi çıkarları için kullanmakla suçladı. Fransa tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı görevdeyken şahsi dava açıyor. 12 yıl Fransız istihbaratının başında olan ve daha sonra Sarkozy tarafından bu olayın içinde Fransız ajanların da bulunduğunun ortaya çıkarılmasıyla görevinden alınan Yves Bertrand tanık olarak çıkacağı mahkemede davanın Sarkozy’nin intikam arzusunun sonucu olduğunu söyleyecek. Dominique de Villepin ise “Sarkozy bir gün bunların hesabını vermek zorunda kalacak, hırsının kurbanı olacak” diyerek kendisine tuzak kurulduğunu savunuyor.