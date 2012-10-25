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Dünya

Fransa'da demiryolu işçileri greve gitti

Fransa Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCF) çalışanlarının grevi, başta Paris olmak üzere Fransa genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi

25 Ekim 2012 20:54

 

Fransa'da demiryolu çalışanlarının grevi hayatı felç etti. Grev kararı nedeniyle tren seferlerinin önemli bir bölümü durdu.
 
SNCF'nin resmi internet sitesinden de duyurulan grev kararı nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için uyarı yapıldı.
 
Grev kararı nedeniyle hızlı tren (TGV), tren (TER) ve banliyö (RER) seferlerinin önemli bir bölümü durdu.
 
Dün öğleden sonra başlayan greve, Air France çalışanlarının bir bölümünün de katılması bekleniyor.
 
Konuya ilişkin açıklama yapan demiryolu şirketi başkanı Guillaume Pepy, yarın sabahtan itibaren seferlerin normale döneceğini söyledi.
 
Dört büyük sendika CGT, Unsa, Southern Rail ve CFDT'nin ortak kararı sonucu, greve katılım oranının yüzde 22.9 olduğu açıklandı.
 
Sosyal hakların iyileştirilmesi, düşük ücretlerin gözden geçirilmesi ve kazanılmış hakların kaybının önlenmesine yönelik talepler grevin gerekçesi olarak gösterildi.
 

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