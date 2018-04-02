Fransa'da demiryolu çalışanları 3 ay sürecek greve başladı

Fransa Ulusal Demiryolu (SNCF) İdaresi çalışanları üç ay sürecek greve başlıyor.

SNCF çalışanları grev dalgasıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız demiryollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor. SNCF dışında 3 Nisan Salı günü temizlik işçileri, enerji sektörü çalışanları ve Fransız havayolu şirketi Air France çalışanları da greve gidiyor.

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF), Fransız hükümetinin planladığı demiryolları reformunu protesto için bugün TSİ 20.00'den itibaren makinistlerin yüzde 77'sinin iş bırakacağını açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, kurum iş bırakma eylemi nedeniyle kısa ve uzun mesafe tren seferlerinde, büyük bölümü 3 Nisan Salı günü olmak üzere, çok sayıda iptal meydana geleceği uyarısını yaptı. Hızlı tren TGV'nin de uzun mesafe seferlerinin sadece yüzde 12'sini gerçekleştirmesi bekleniyor.

İptaller TGV'nin Almanya'ya olan seferlerini de etkileyecek. Paris ile Frankfurt ve Stuttgart arasındaki seferlerin yaklaşık üçte ikisinin iptal edileceği tahmin ediliyor. Paris ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti arasında seferi bulunan Thalys hızlı treninin ise iptallerden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

"Demiryolu Mücadelesi" adı verilen grev dalgası kapsamında kurum çalışanları Haziran sonuna kadar beş iş gününün ikisinde iş bırakma eylemi yapmayı planlanıyor. SNCF çalışanları grev dalgasıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız demiryollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor. Macron, yasayla demiryolu çalışanlarının sahip olduğu devlet memurluğuna benzer özel statüsünü de değiştirmek istiyor.

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, demiryolları reformu konusunda görüşmeler henüz devam ederken ve hükümet bu konuda diyalog arayışındayken sendikaların uzun süreli bir grev planı içerisinde bulunmasına anlam vermenin güç olduğunu savundu.

Borne, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte "Fransızlar hiçbir haklı sebebi olmaksızın üç ay boyunca böyle bir karmaşa yaşamak istemiyor" diye konuştu.

Ülke çapında grev dalgası

Fransa'da 3 Nisan Salı günü ayrıca temizlik işçileri, enerji sektörü çalışanları ve Fransız havayolu şirketi Air France çalışanları da greve gidiyor.

Air France personeli bu hafta salı ve pazar günü ile 10 ve 11 Nisan tarihlerinde de iş bırakma eylemine gidecek. Air France personeli 30 Mart Cuma günü de iş bırakmış ve firmanın verdiği bilgilere göre o gün yapılması planlanan her dört uçuştan biri iptal edilmişti.

Sendikalar grev dalgasıyla devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde baskıyı artırmayı hedefliyor. Görüşmelerde sendikaların yüzde altılık fiyat artışı talebine karşılık havayolu şirketi Air France yüzde birlik bir artış önermişti.

Şirket pazar günü yaptığı açıklamayla grev çağrısını üzüntüyle karşıladıklarını, çünkü firmanın sendikaları kısa bir süre önce yeniden görüşmeye çağırdığını bildirdi. Şirket, Air France'ın zaten iyi olmayan ekonomik durumunu daha da kötüleştirmemek için diyaloğun devam ettirilmesi çağrısını yaptı.