Fransa'da çevreci gruba şafak operasyonu

Fransa'da uzun yıllardır tartışılan havalimanı projesinin yer aldığı Notre Dame des Landes bölgesinde kamp kuran çevreci ve anti-kapitalist gruba "tahliye operasyonu" düzenlendi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, sabahın erken saatlerinde “tahliye operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Tahliye operasyonuna 2 bin 500 jandarma personeli katılıyor. Bölgedeki havalimanı projesi, yapımına 2008'de karar verilse de çevrecilerin ve anti-kapitalistlerin muhalefeti sonrası şimdiye kadar gerçekleştirilemedi.

Gazlı müdahale

İçişleri Bakanlığı, dün (9 Nisan 2018) akşam itibarıyla bölgeye çıkan tüm yolların tutulduğunu ve giriş-çıkışların kontrollü bir biçimde sağlandığını açıkladı. Yerel saatle sabah 06.00'dan itibaren başlatılan "tahliye operasyonu"na karşı direnen işgalcilere jandarma, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Europe 1 radyosunun canlı yayınına katılan Collomb, operasyonun uzun sürebileceğine işaret ederek, tahliye sonrası işgalcilerin yeniden bölgede toplanmalarının önleneceğini ve bunun için güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalacağını açıkladı.

Aktivistler çiftçilik yapıyor

Doğaya vereceği zarar ve yol açacağı kirlilik nedeniyle havalimanına karşı çıkan çevreci, anarşist ve anti-kapitalist eylemciler, 2009’dan beri bölgede kamp kurmuştu. Eylemcilere bölgedeki bazı çiftçiler de destek vermişti. Aktivistler, bölgede sürdürülebilir bir çiftçilik modeli oluşturmaları açısından dikkat çekti. Aynı zamanda, siyasi fikir tartışmaları için de bir platform oluşturmuşlardı. Kampın dağıtılması için 2012 yılındaki ilk çaba başarısız olmuştu.

Eylemciler, havalimanı projesine bölgenin doğal ortamının korunması adına karşı çıkmakla birlikte bunun karlı bir girişim olmayacağını da ifade ediyor. Proje için 730 milyon Euro harcanması bekleniyor. Aktivistler ise bölgedeki hava trafiğinin hafif olduğunu ve bunun gereksiz bir girişim olduğunu anlatıyor.