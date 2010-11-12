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Dünya

FRANSA'DA CAMİ YÖNETİCİSİNE TEHDİT STRASBOURG (A.A)

12 Kasım 2010 22:08

-FRANSA'DA CAMİ YÖNETİCİSİNE TEHDİT  STRASBOURG (A.A) - 12.11.2010 - Fransa'nın doğusundaki Strasbourg kentindeki Eyüp Sultan isimli Türk camisinin yöneticisine iki tehdit mektubu gönderildi. Europe-1 radyo kanalı, kendilerini, ''Avrupa Özgürlük Hareketi'' olarak tanıtan grubun gönderdiği tehdit mektuplarından birinden, ''beyaz pudra'' çıktığını duyurdu. Polisin, tehdit mektupları ve gönderilen tozun içeriğiyle ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. Caminin yöneticisi, kendilerine gelen mektubun birinde, Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasından yakılmış bir sayfanın bulunduğunu ve ''Müslümanlar zaman varken topraklarımızı terk etsin'' şeklinde tehdit içeren bir mesajın yer aldığını belirtti.

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