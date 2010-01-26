Fransa'da burkaya yasak gelebilir

T24 - Fransız Ulusal Meclisi'nde oluşturulan özel komisyon, burka ve çarşafın kamusal alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarında da yasaklanmasını önerdi. Fransa'da burka, çarşaf ve peçenin tümüyle yasaklanması yönünde somut adımlar atılıyor.

Fransa Ulusal Meclisi'nin oluşturduğu özel komisyonun aylardır merakla beklenen raporu bugün açıkladı. Raporda burka ve çarşafın, kamusal alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarında da yasaklanması tavsiye edildi. Bu önerilerin aynen yasalaşıp yasalaşmayacağı ise henüz belli değil.





Bazı hukuk uzmanları bu şekilde bir yasağın Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'den geri döneceğini düşünüyor. Burkanın yasaklanamayacağını belirten siyasetçiler de var. Ulusal Meclis'deki özel komisyonunun oluşturulmasına ön ayak olan komünist milletvekili Andre Gerin şunları kaydediyor:



''Sorun, burka giyen kadınları cezalandırmak değil, aksine Müslümanlara ve Fransa'daki İslam'a zarar veren köktendinci ve tutucuların sindirilmesidir. Bu kesinlikle çok hassasiyet gerektiren bir çalışma.''



Genel örtünme yasağı



Tartışma, parlamentonun muhafazakâr kanadında da sürüyor. Bir tarafta Komisyon'da yer alan birçok milletvekili, Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy ve Başbakan François Fillon var. Diğer tarafta da Ulusal Birlik Partisi'nin (UMP) Genel Başkanı Jean-François Cope.



Cope, burkayı kamusal alandan tümüyle uzak tutmayı amaçlayan genel bir örtünme yasağını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Sarkozy ise tartışmalarla ilgili tavrını şöyle ifade ediyor:



''Fransa, kadınların özgür olduğu bir ülke. Her bir insanın dinî inancına saygı gösterilen bir ülke. Ama Fransa'da aynı zamanda burkaya ve kadınların boyunduruk altına alınması gibi uygulamalara yer yok. Hangi koşullarda ve hangi gerekçeyle olursa olsun farketmez!''



Müslümanlar ne düşünüyor?



Fransa Ulusal Meclisi'nde oluşturulan özel komisyonda yer alan Müslüman temsilciler de burkanın Müslümanlıkta bir zorunluluk olmadığını vurguluyor.



Parlamento dışında süren peçe ve çarşaf tartışmaları ise daha çok Fransa'da yaşayan Müslümanlara karşı bir kampanya olarak değerlendiriliyor. Sosyologlar da, müslümanlara karşı bir saldırı şeklinde algılanmaması için genel bir örtünme yasağının daha iyi olacağı görüşünde.



Ancak bu yasağı kayıtsız şartsız kabul etmeyeceğini söyleyenler de var. On yıldır çarşaf giyen dört çocuk annesi Kenzâ şöyle konuşuyor:



''İster yasa çıkarılsın, ister çıkarılmasın: Yasaklansa dahi ben dışarıda giymeye devam edeceğim. Bu benim gayet tabii özgürlük ve düşünceyi ifade etme hakkım.''



Peki komisyonun tavsiyeleri hemen yasalaşacak mı? Bunun için milletvekillerinin, ilk olarak parlamenterlerin bir çoğunluk kararıyla altı aylık bir süre içinde burka giyen kadınları ikna etmeleri planlanıyor. Bu şekilde toplum burka yasağına hazırlanacak. Ardından da yasa çıkarılıp yürürlüğe konacak. Fransa hükümetinin burka yasağı konusunda kesin bir karara Mart ayında düzenlenecek yerel seçimlerin ardından varması bekleniyor.