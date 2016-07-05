Fransa'da bomba alarmı; havalimanı boşaltıldı

Fransa'nın Marsilya kentinde şüpheli bir paket nedeniyle havalimanı tahliye edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fransa'nın Marsilya şehrinde şüpheli paket alarmı sebebiyle havalimanı boşaltıldı. Havalimanı, Marsilya’ya 27 kilometre mesafede bulunuyor ve yolcu trafiği bakımından Avrupa’nın en yoğun beşinci terminali.

Şehir, Perşembe günü Almanya ile Fransa arasında yapılacak Avrupa Şampiyonası yarı finaline ev sahipliği yapacak.

Havalimanında bulunan bir tanık, askerlerin girişe tekrar izin verdiğini belirtti.