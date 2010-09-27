-FRANSA'DA BİR TÜRK REKTÖR EDİRNE (A.A) - 27.09.2010 - Malatya'nın bir köyünde doğan Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul, tek kelime Fransızca bilmeden burslu okumaya gittiği Fransa'da azmiyle, bu ülkede bir üniversiteye rektör olmayı başardı. Trakya Üniversitesi'nin 2010 - 2011 Akademik Yılı açılış töreninde ilk dersi vermek üzere Türkiye'ye gelen, Fransa Rouen Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul, hayat hikayesinin arasında gizli, azim ve çalışkanlıkla kazandığı başarının sırlarını anlattı. Özkul, törende verdiği ilk derste, Malatya'ya bağlı bir köyde doğduğunu ilk ve orta öğrenimini birincilikle tamamlamasının ardından, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırarak, üniversite yaşamına başladığını anlattı. Özkul, bir süre sonra tıp eğitimini yarıda bırakarak, yurt dışı yüksek öğrenim burs sınavını kazanarak, Fransa'ya gittiğini belirtti. ''Fransa'ya gittiğimde tek bir kelime Fransızca bilmiyordum'' diyerek cesaretinin yanında azmini de özetleyen Özkul, öğrencilere seslenerek, ''Azmin ve kararlılığın elinden hiç bir şey kurtulmaz. Malatya'nın bir köyünden kalkıp dilini bilmediğim bir ülkeye gitmem inatçılığımın da bir göstergesi'' dedi. Elektrik Yüksek Mühendisliği eğitimi alacağı için Eti Bank bursuyla Fransa'ya gittiğini anlatan Ord. Prof. Dr. Özkul, kendisinin lazer optik alanına kaydığı için bursunun kesildiğini buna rağmen, azmini hiçbir zaman yitirmediğini bildirdi. Özkul, Fransa'da dil eğitimini tamamlamasının ardından, önce Elektrik Yüksek Mühendisi olduğunu, daha sonra 1987 yılında Fizik Bilimleri Optik alanında doktorasını tamamladığını anlatarak, sırasıyla bölüm başkanlıkları, araştırma merkezleri kurucu başkanlıkları ve rektör yardımcılıkları görevlerinin ardından, 2007 yılında Rouen Üniversitesi'ne rektör olduğunu ifade etti. Rektör Özkul, öğrencilere seslendiği konuşmasında, nereden gelindiğinin değil nereye varmak istemenin çok önemli olduğunun altını çizerek, şu öğütleri verdi: ''Ben Fransa'ya gittiğimde, dolu bir bavulla yola çıkmadım, ama babamdan, annemden kısıtlı olan sosyal çevremden, yarı dolu da olsa miras aldım. Geldiğiniz çevre ne olursa olsun, ailenizden aldığınız miras ne olursa olsun, göreviniz bu bavulları kültürel anlamda, bilimsel anlamda çeşitlendirerek doldurmak. Azim, kararlılık ve çalışkanlık başarının sırlarını oluşturuyor.'' 135 uluslararası dergide bildirileri yayımlanan Rouen Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul, 10 uluslararası dergide de hakemlik yapmaya devam ediyor.