Fransa'da bir rehine krizi daha

Fransa'da rehine krizleri Montpellier ve Versay'da sürüyor.



Versay ve Montpellier'de 2 patlama meydana geldi. Montpellier'de bir kuyumcuda rehine krizinin yaşandığı iddia ediliyor.



Dükkanın etrafı güvenlik çemberine alınırken çevredeki mağazalarda bulunan müşteriler de tahliye edildi.

Yerel Midi Libre gazetesi, soygunu gerçekleştirmek üzere dükkana giren kişinin silahlı olduğunu ancak şimdiye kadar olay yerinden silah sesi duyulmadığını söyledi.

Montpellier Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı olay yerine intikal etti. Midi Libre'de konuşan Başsavcı "Şimdilik durum sakin ve olayın Paris'te yaşananlarla veya herhangi bir terörizm şüphesiyle bağlantılı olduğunu düşündürecek hiçbir ize rastlanmadı" dedi.