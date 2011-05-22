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Dünya

Fransa'da bir kişi 20 çocuğa tecavüz etti

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, 27 yaşındaki işsiz bir adam 20'ye yakın çocuğa cinsel istismar ve tecavüzde bulunmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

22 Mayıs 2011 03:00

T24 - Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, 27 yaşındaki işsiz bir adam 20'ye yakın çocuğa cinsel istismar ve tecavüzde bulunmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Savcı Catherine Champrenault yaptığı açıklamada, perşembe günü gözaltına alınan adamın, aralarında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu, 4 ve 12 yaşındaki kız ve oğlan çocuklarına tecavüz ettiğini, cinsel istismar ve saldırıda bulunduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Olayların 2009 ile 2011 yılları arasında meydana geldiğini kaydeden bir savcılık temsilcisi, kurbanların, adamın kız kardeşinin, dostlarının ve komşularının çocukları olduğunu söyledi. Temsilci, adamın 2003 yılında da yeğenlerine saldırdığını sözlerine ekledi.

Adli kaynaklara göre, adam bir saldırısını cep telefonuna kaydetmiş ve kurbanlarının arasında iki çocukta darp izleri tespit edilmiş.

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