Fransa'da binlerce öğrenci aşırı sağa karşı sokakta

Aşırı sağ karşıtı protestolar Brüksel'in ardından bu kez Fransa'da patlak verdi. Başkent Paris'te çoğu öğrenci en az 4 bin kişi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük başarı kaydeden Fransız Ulusal Cephe'yi protesto etti.

Fransa'da binlerce öğrenci, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci parti olarak çıkan Marina Le Pen'in lideri olduğu Ulusal Cephe Partisi'ni (FN) protesto etti.

'Fransa'yı uyandırmak için' adı altında 10 şehirde düzenlenen protesto gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi.

Başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce öğrenci, 'Önce insanlık', 'Le Pen defol', 'Sınırların kapatılmasına hayır, Ulusal Cephe'nin kapatılmasına evet' pankartları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Ülkede okulların tatil olması nedeniyle Öğrenci Birliği (UNEF), Liseli Ulusal Birliği (UNL), öğrenci örgütleri, sosyalist, komünist ve çevreci gençlik dernekleri birlikte hareket ederken yürüyüş sırasında 'Kahrolsun Ulusal Cephe', 'Birinci, ikinci, üçüncü hepimiz göçmen çocuklarıyız' sloganları atıldı.

Fransa ve Avrupa bayrakları altında ülkenin milli marşı 'La Marseillaise'yi okuyan öğrenciler olaysız bir şekilde dağıldı.

Öğrenciler, Ulusal Cephe Partisi'ne karşı Strasbourg, Lyon,Toulouse, Marsilya, Nantes, Bordeaux, Nancy, Amiens, Rouen, şehirlerinde de protesto gösterileri düzenledi.