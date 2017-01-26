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Dünya

Fransa'da aşırı sağcı lider Le Pen'den 'ulusal para' önerisi

Cumhurbaşkanı adayı Le Pen, "Fransızların cüzdanında kendi ulusal paraları olmalı" dedi

26 Ocak 2017 01:24

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, günlük hayatta ulusal para birimine geçilmesini önerdi.

Euro-1 radyo kanalına konuşan Le Pen, "Fransızlar günlük yaşamda kendi ulusal paralarını kullanmalı. Fransızların cüzdanında kendi ulusal paraları olmalı." dedi.

Le Pen, bununla devletlerarası ve büyük şirketler arasındaki ilişkilerde ortak para biriminin kullanılabileceğini ifade etti. Aşırı sağcı lider, "Geçmişte olduğu gibi şirketler arasında Ecu gibi ortak bir para birimi kullanılabilir. Bu para birimi doğrudan Fransızları ilgilendirmek zorunda değil. Bunu devletler ve büyük şirketler kullanabilir" ifadesini kullandı.

Euro ortak birimine geçilmesinin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia eden Le Pen, "Aralarında 4 kez Nobel ekonomi ödülü almış, 140’a yakın ekonomist Euro para biriminin ekonomik rekabet için engel teşkil ettiği ve bunun sonucunda da işsizliğin arttığı görüşünde." dedi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri nisan ve mayıs ayında iki turlu düzenlenecek.

Son anketler Le Pen’in ikinci tura rahat bir şekilde kalacağını ortaya koyuyor.

 

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