Resmi olmayan sonuçlara göre Fransa'da zafer aşırı sağcıların

Paris katliamı sonrası olağanüstü hâlin devam ettiği Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turu için oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Cephe seçimi önde tamamladı.

Fransa'da 5 yılda bir düzenlenen bölgesel seçimlerin ikinci turu 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkedeki bölge sayısının 22'den yasal düzenlemeyle 13'e düşürülmesinden sonra gerçekleştirilen ilk seçimlerde aşırı sağ parti Ulusal Cephe (FN), oyların yüzde 29,50'sini alarak sandıktan ilk sırada çıktı. Seçimlerde ikinci sırayı ise yüzde 27 ile Nicolas Sarkozy'nin liderliğini yaptığı ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler elde etti. İktidardaki Sosyalist Parti (PS) ise yüzde 23 ile 3'üncü sırada yer aldı. Avrupa Ekoloji ve Yeşiller Partisi yüzde 6, Ulusal Sol ise yüzde 4,10 oy elde etti.



Seçimlerde aşırı sağ parti, 13 bölgenin 6'sından zaferle çıkmayı başardı. Üç bölgede ise Cumhuriyetçiler'in adayları sandıktan ilk sırada çıktı. İktidar partisi PS'in adayları da 2 bölgede ilk sırada yer aldı. Aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen'in bölge başkanlığına aday olduğu Nord-Pas de Calais-Picardie'de FN oyların yüzde 41,90'ını elde etti. Le Pen'in en yakın rakibi Cumhuriyetçiler'in adayı eski bakan Xavier Bertrand ise yüzde 25'de kaldı. Aşırı sağ partinin güçlü olduğu Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinde de Le Pen'in yeğeni Marion Marechal Le Pen, yüzde 41,90'le ilk sırada yer aldı.

Türk nüfusunun yoğun olarak yer aldığı Alsace-Lorraine-Champagne Ardenne ile Centre, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees ve Bourgogne-Franche-Comte bölgelerinde de ilk sıralarda aşırı sağ partinin adayları yer aldı.

Sarkozy: Mesaj açık

Seçimleri değerlendiren eski Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyetçiler'in lideri Nicolas Sarkozy, seçmenin verdiği mesajın açık olduğunu söyledi. Sarkozy, halkın 4 senden beri cumhuriyet değerlerinin giderek kaybolduğu yönündeki şikayetini sandığa yansıttığını savundu. İktidarın hak ettiği ücreti alamayan, yaptıkları işin meyvesini alamayan ve yaşam standartlarının değişmesinden korkan seçmenin öfkesini anlaması gerektiğini belirti. Eski cumhurbaşkanı, aşırı sağ parti FN'e oy veren seçmenin öfkesini de anladıklarını kaydetti.

Seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağ lider Marine Le Pen ise Fransız halkının seçimini yaptığını ve Fransa'nın ayağa kalktığını kaydetti. Bu seçimlerin aşırı sağın zaferiyle sonuçlanan diğer seçimlerin doğrulaması olduğunu aktardı. Aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin artık Fransa'nın birinci partisi olduğunun kesinleştiğini ifade etti. Le Pen, yönetimdeki siyasetçileri değiştirmeden değişim olmayacağını da herkesin anlaması gerektiğini ifade etti. Fransa halkının egemenliğini koruyacak tek partinin de FN olduğunu iddia etti.





