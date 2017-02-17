Fransa'da aşırı sağ tarihi zirvesinde

Fransa’da aşırı sağ Ulusal Cephe (FN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, kamuoyu yoklamalarına göre yarışı önde götürüyor.

Son anketlerde oylarını yüzde 26’ya kadar çıkaran Le Pen’in ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Uzmanlar, ilk kez bu seviyede bir desteğe sahip olan Le Pen’in yükselişinde, merkez sağdaki belirsizliğin etkili olduğu görüşünde.

Merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Francois Fillon eşini ve çocuklarını parlamentoda yanında çalışıyor göstererek kamu bütçesinden haksız yere maaş ödemekle suçlanıyor.

Yolsuzluk iddialarından dolayı zor günler geçiren Fillon anketlere göre ilk turda yaklaşık yüzde 18 oy oranıyla yarışın dışında kalıyor.

Le Pen’in ikinci turda Emmanuel Macron ile karşılaşması bekleniyor. Ekonomi bakanlığından istifa ettikten sonra “En Marche” (Yürüyüş) adlı hareketi kurarak cumhurbaşkanlığı yarışına giren Macron’un oy oranı yüzde 23 civarında.

İkinci tur anketleriyse, Macron’un yaklaşık yüzde 62 oy oranıyla Le Pen’i geride bırakacağını gösteriyor.