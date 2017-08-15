Fransa'da araç pizzacıya daldı: 1 ölü

Fransa'nın Sept-Sorts kasabasında bir otomobil şoförünün, aracını bir pizza restoranının bahçesine sürdüğü olayda sekiz yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yetkililer, en az beş kişinin de yaralandığı olaydan sonra şoförün gözaltına alındığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre, Meaux kasabası başsavcılığından yapılan açıklamada, olayda "kasıt" bulunduğu ancak "anlaşıldığı kadarıyla terör eylemi bağlantısı olmadığı" belirtildi.

Fransa son dönemde taşıtların saldırı aracı olarak kullanıldığı bir dizi terör eylemine sahne olmuştu. Bunlardan sonuncusunu geçen hafta aracını Fransız askerlerin üzerine süren bir Cezayirli gerçekleştirmişti.

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AP/AFP,CÖ/BÖ