T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da araç pizzacıya daldı: 1 ölü

Fransa'da Paris'in doğusundaki bir kasabada, kullandığı otomobili bir pizzacının bahçesine süren şüpheli bir kişi, sekiz yaşındaki bir kızın ölümüne neden oldu.

15 Ağustos 2017 02:31

Fransa'nın Sept-Sorts kasabasında bir otomobil şoförünün, aracını bir pizza restoranının bahçesine sürdüğü olayda sekiz yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yetkililer, en az beş kişinin de yaralandığı olaydan sonra şoförün gözaltına alındığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre, Meaux kasabası başsavcılığından yapılan açıklamada, olayda "kasıt" bulunduğu ancak "anlaşıldığı kadarıyla terör eylemi bağlantısı olmadığı" belirtildi.

Fransa son dönemde taşıtların saldırı aracı olarak kullanıldığı bir dizi terör eylemine sahne olmuştu. Bunlardan sonuncusunu geçen hafta aracını Fransız askerlerin üzerine süren bir Cezayirli gerçekleştirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP,CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa ParisSept-SortsMeauxFransızCezayirliDeutsche Welle Türkçe AP/AFPCÖ/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24