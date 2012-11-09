Fransa'da alkollü sokak partilerine yasak geldi

Fransa’da son yıllarda yaygınlaşan alkollü sokak partilerine son yasak kararı ülkenin sayıca en büyük üniversitesine sahip, beyaz şaraplarıyla ünlü Strasbourg belediyesinden geldi.

İktidardaki Sosyalist Parti (PS) üyesi olan Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries, kent merkezinde akşam 9’dan sabah 5’e kadar sokakta alkol tüketimini yasaklayan belediye meclis kararını onayladı. Karar 12 Kasım Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Karara göre, kentin neredeyse tamamen turistik olan merkezinde, yasağı kapsayan saatlerde alkollü sokak toplantıları ve partiler yasaklanmış olacak. Yasağa uymayanlara 38 Euro ceza kesilecek.

Yasak, Kasım-Nisan ayları arasında akşam saat 9 ile sabah 5 arası, Mayıs-Ekim döneminde ise akşam 10 ile sabah 5 arası uygulanacak.

Strasbourg Belediyesi yetkilileri, yasak kararının, son zamanlarda kent merkezinde alkollü sokak partilerinin sayısındaki artış ve bu durum kent sakinlerinin “huzurunu bozduğu” için alındığını söylüyorlar. Yasağın “pedagojik amaçlı” olduğunun altını çizen belediye yetkililerinin açıklamalarına göre, sokaklarda tek başına “çevreye zarar vermeden” alkol tüketenler yasak kapsamına girmeyecek. Restoran, kafe ve barların terasları da kapsam dışı tutulacak.

Fransa’da 2011 yılından bu yana irili ufaklı çok sayıda belediye benzer gerekçelerle geceleri kent merkezlerinde alkol tüketim veya satışını yasaklamış durumda. Ancak Strasbourg kenti tüm şehir merkezini kapsama alanına alarak bu konudaki en geniş uygulamaya imza attı.

Gece alkol yasağı geçen yıldan bu yana Paris’te sadece Eyfel kulesinin hemen arkasındaki Champs-de-Mars alanı ile Saint-Martin kanalı etrafında uygulanıyor. Dijon ve Toulouse kentleri 2011, Langres ve Quimper kentleri ise bu yıl akşam ve geceleri kent merkezlerinde alkol tüketimini yasaklamaya başladılar. Hatta Langres kenti bu yasağı saat öğleden sonra 3 ile gece 1 arası uyguluyor.

Alkol tüketiminin ötesinde bazı belediyeler kent merkezlerinde alkol satışına da sınırlama getiriyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Lyon’un merkezinde bu yıl ilk defa yaz aylarında akşam saat 10 ile sabah 6 arası alkol satışı yasaklandı. Toulouse ve Poitiers kentleri de aynı saatlerde aynı yasağı uyguluyorlar.

Birçok Fransız ise yasaklara rağmen özellikle gençlerin veya sokaklarda yaşayan evsizlerin bu şekilde alkol tüketmeye devam edeceklerini düşünüyor. Bu düşünceyi savunanlar kent merkezlerinin daimi olarak polis tarafından kontrol edilemeyeceğini söylüyor.

DW Türkçe - Kayhan Karaca