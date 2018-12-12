Fransa'da 'acil saldırı uyarısı' seviyesine geçildi'

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dün akşam Strazburg'da meydana gelen 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkenin terörle mücadele eylem planını 'acil saldırı uyarısı' seviyesine çıkardıklarını açıkladı.

Sınırların ve tüm Noel pazarlarındaki kontrollerin sıkılaştırılacağını ifade eden Castaner, 350 polis ve jandarmanın saldırganı bulmak için arama çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Polis saldırganın kimliğini açıkladı

Bir polis memurunun AFP'ye verdiği bilgiye göre, saldırgan 29 yaşında Cherif Chekatt isimli bir kişi.

Takip edilen kişiler arasında bulunan saldırganın kaçmadan önce askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Ayrıca polisin dün sabah saldırganın evine baskın yaptığı ancak şahsı evde bulamadığı kaydedildi.

"Terör saldırısı olduğu teyit edilmedi"

İçişleri Bakanı nezdinde Devlet Sekreteri Laurent Nunez, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, henüz saldırının terör saldırısı olduğunu teyit edemediklerini belirtti.

Nunez, şu ana kadar saldırganı terörle bağdaştıracak bir unsura rastlamadıklarını ifade etti.

İlk kez 1978'de kabul edilen terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesi 2 yıl önce Elysee Sarayı tarafından kabul edilmişti.

Acil saldırı uyarısı, saldırı tehdidinde ya da saldırıdan hemen sonra devreye girebiliyor ve ülke genelinde geçerli oluyor.

Bu seviyeye geçildiğinde otoyollar ve metrolar kapatılabilecek, eğitime ara verilebilecek.

Bas-Rhin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9'u ağır 14 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Strazburg Belediyesi daha önce saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.