-FRANSA'DA "ÖZEL JET" KRİZİ PARİS (A.A) - 07.02.2011 - Fransa'da tatillerde yurt dışında özel jetlerle yapılan yolculuklar, iktidar üyelerinin başını ağrıtmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Michele Allio-Marie'in yine bakanlık görevinde olan sevgilisiyle birlikte, Tunuslu bir işadamının özel jetiyle bu ülkede tatile gitmesinin ardından, Başbakan Francois Fillon'un da Noel tatilinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in tedarik ettiği hükümet uçağıyla bu ülke içinde yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Başbakan Fillon, bugün bir açıklama yaparak, Fransa'da skandal haberleri duyurmasıyla ünlü Le Canard enchaine gazetesinin yarın çıkacak sayısında yer alan haberdeki iddianın bir kısmını teyit etti. Fillon'un açıklamasında, Mısır hükümetinin davetlisi olarak bu ülkeye Noel'de tatil için gittiğini, yine bu ülke içinde kendisine tahsis edilen Mısır hükümetinin uçağı için kendisi ve ailesi adına ödeme yaptığını bildirdi. Açıklamada, Fillon'un, Mısır'a gidiş ve gelişlerinde ''güvenlik gerekçesiyle'', Fransız hükümetinin özel makam uçağının kullanıldığı ve bu yolculukların masraflarının da, Hava Kuvvetleri tarafından belirlenen tarife üzerinden başbakan tarafından ödendiği bildirildi. Fransa'da son olarak, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin, Tunuslu bir işadamının özel jetiyle yolculuk yaptığı gerekçesiyle istifasını istediği Dışişleri Bakanı Michele Alliot-Marie'ye sahip çıkmıştı. Hükümet Sözcüsü François Baroin, ''Sarkozy'nin, Michele Alilot-Marie'ye güvenini tam olduğunu'' belirtmiş ve ''dışişleri bakanının görevine devam edeceğini'' söylemişti. Michelle Alliot-Marie, erkek arkadaşı olan, hükümetin parlamento ile ilişkilerinden sorumlu bakan Patrick Ollier ile birlikte Tunuslu işadamı Aziz Miled özel jetiyle, bu ülkeye geçen yıl sonunda iki kez yolculuk yapmakla suçlanıyor. Fransız bakan, Tunuslu işadamına ait jetle yaptığı yolculukların masrafını kendi cebinden ödediğini belirtmiş ve iddiaların tersine Tunuslu işadamının Ben Ali'nin akrabası değil, eski rejimin mağdurlarından birisi olduğunu söylemişti.