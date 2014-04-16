Fransa'da 3 Türk kardeş ve bir Faslı gence tecavüz suçlaması

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Evry banliyösünde, üç Türk kardeş ve bir Faslı genç, bir genç kıza tecavüzle suçlanıyor. Türkiye’den Paris’e göçen bir ailenin çocukları olan 17, 15 ve 13 yaşlarındaki üç kardeşin davaları sürüyor.

Arzu Çakır Morın’ın Hürrriyet’te yer alan haberine göre, Paris’in güneybatı banliyösü Evry’de, seçimlerin ikinci turunun yapıldığı 30 Mart gecesi yaşanan bir tecavüz olayı seçimler nedeniyle medyada yer bulamadı. Ancak aşırı sağa yakın dergi “Valleurs Actuelles”, Başbakan Manuel Valls’in seçim bölgesi de olan Evry’de meydana gelen tecavüz olayını yeniden gündeme getirince, Fransa da olay tartışılmaya başlandı.

“LCI” haber kanalında tartışılan saldırı, medyaya yansıyan bilgilere göre, 30 Mart akşamı meydana geldi. Evry garında trenden inen 18 yaşındaki genç kız, cep telefonunu çıkararak konuşmaya başladı. Tam bu sırada üzerine atlayan dört erkek, kızı yakınlardaki parka sürükledi. İddiaya göre, önce genç kızın üzerindeki eşyaları aldılar, ardından kıza iki saat boyunca tecavüz ettiler. Saldırganlar, genç kızı kanlar içinde bırakıp kaçtı. Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ilk yardım çağırarak genç kadını kurtardı. Genç kadın aynı gece olay yerine gelen polise suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından hastane acil sevisine kaldırılan genç kıza üç ay çalışmama raporu verildi. Genç kadının ve dört tecavüzcü gencin isimleri Fransız yasalarına göre, 18 yaşın altında oldukları ve suçları sabit olmadığı için verilmiyor.

Irkçılıktan da soruşturma açıldı

Aynı gece olayın faillerini aramaya çıkan polis, video kayıtları ve genç kızın detaylı tanıklığı sayesinde 4 genci 24 saat içinde yakaladı. Valleurs Actuelles dergisinin iddiasına göre, üç kardeş, “Eğer kız Türk olsaydı tecavüz etmezdik. Fransız olduğu için tecavüz ettik. Fransızların hepsi O… çocuğu” diye ifade verdi.

Hakimin, bu savunma üzerine Türk gençleri hakkında “yalnızca tecavüz ve barbarlık değil, ırkçılık suçundan” da soruşturma açtığı öne sürüldü.

17 yaşında olan büyük kardeşin daha önce de bir jandarmanın oğluna tecavüzden ceza aldığı ve altı ay önce şartlı salıverildiği ortaya çıktı. Diğer iki kardeşin ise şiddet kullanarak hırsızlık yapmaktan sabıkalı oldukları belirlendi.