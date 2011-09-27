-Fransa ve Türkiye arasında terörle mücadelede işbirliği PARİS (A.A) - 27.09.2011 - Fransa ve Türkiye arasında son yıllarda terörle mücadelede giderek artan işbirliği çerçevesinde yeni bir anlaşma imzalanacak. Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant'ın 6 Ekim'de Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında ''iç güvenlik konusunda işbirliği anlaşması" imzalanacak. Gueant, ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin arasında imzalanacak anlaşma, ''terörle mücadelede somut işbirliği mekanizmalarını'' içeriyor. İlk defa iç güvenlik alanında bu derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan bir metnin yine AB'nin önemli bir ülkesiyle imzalanması, anlaşmanın da önemini artıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ''sağ kolu''olarak bilinen ve bir dönem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapan Gueant, ziyareti sırasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Fransa, son iki yıl içinde topraklarında terör örgütüne yönelik yoğun operasyonlarda bulunuyor. Paris mahkemesinde, son olarak terör örgütünün Avrupa'daki elebaşları da içinde olmak üzere toplam 18 sanık yargılanmıştı. Savcılık, yargılananlar için altı ay ile altı yıl arasında değişen çeşitli hapis cezaları isterken, Paris'te faaliyet gösteren terör örgütünün merkezinin de kapatılmasını talep etmişti. Paris mahkemesi, bu davayla ilgili kararı 2 Kasım'da verecek.