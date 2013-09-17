Fransa ve Rusya, Suriye konusunda anlaşamadı



Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan beklediği desteği bulamadı. Lavrov ve Fabius, Şam yakınlarında yaşanan kimyasal silah saldırısından 'kimin sorumlu olduğu' konusunda uzlaşamadı.

İki bakanın Moskova’daki görüşmesinde, Fabius BM’nin Ağustos ayındaki saldırıya ilişkin raporunu öne sürerek, bulguların sorumlunun Suriye hükümeti olduğuna dair 'en ufak bir şüpheye yer vermediğini' söyledi.

Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saldırının muhalif güçlerin provokasyonu olduğuna dair ‘ciddi dayanakları’ olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "bazı Batılı ortakların, kimyasal silahı sadece rejimin kullanmış olabileceğine dair kategorik bir açıklamada” bulunduğunu anımsattı.

Bu durumda iki yol bulunduğunu vurgulayan Lavrov, “Ya BM Tüzüğü’nün 7’inci maddesine güveneceğiz. Bu maddeye göre, rejim veya muhalefetin kimyasal saldırı sorumluluğunu üstlenmesini beklememiz gerek. Ancak bu, ciddi kararlar alındığında kabul edilemez duyguları teşvik etmek anlamına gelir. Ya da bu türden her olayı, her iddiayı titizlikle, tarafsız ve objektif olarak inceleyerek BM Güvenlik Konseyi’ne nihai tabloyu sunması gereken profesyonellere güveneceğiz” dedi.