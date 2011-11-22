-Fransa ve İngiltere'den İran'a yeni yaptırımlar PARİS/LONDRA (A.A) - 21.11.2011 - İngiltere ve Fransa, nükleer askeri programından vazgeçmesini sağlamak için İran'a karşı yeni yaptırımlar gündeme getirdi. İngiltere, İran'ın nükleer programı konusundaki "endişelerini" ifade etmek amacıyla mali kuruluşlarının, merkez bankası dahil İranlı muhatapları ve bankalarıyla iş yapmasını durdurması talimatı verdi. Uzmanlar, Londra'nın bu hamlesinin, İran'ın petrol ticaretini hedeflemediğini belirttiler. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'la ilgili karar tasarısını kabul etmesinden dört gün sonra yayınlanan açıklamada, İngiltere'nin ilk kez bir ülkenin tüm bankacılık sektörüyle ilişkisini kestiğinin altı çizildi. Fransa da ortaklarına, İran'ın askeri nükleer programından vazgeçmesini ikna amacıyla, bu ülkenin merkez bankasının "şimdiye kadarki" malvarlıklarını dondurma ve İran petrolünü satın almayı durdurma önerisinde bulundu. Fransa cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, şimdiye kadar görülmedik çaptaki bu yeni yaptırım önerilerinin Almanya, Kanada, ABD, Japonya ve İngiltere yöneticileri ile Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'na iletildiği belirtildi. ABD'nin de bu gece İran'a karşı ambargoyu ağırlaştıran yeni kararlar açıklaması ve İran'ı "önde gelen para aklama bölgesi" ilan etmesi ve böylece Tahran'ın mali sektörünü iyice tecrit etme yönünde yeni adımlar atması bekleniyor.