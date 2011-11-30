-Fransa ve Hollanda da büyükelçisini çağırıyor PARİS/LAHEY (A.A) - 30.11.2011 - Fransa ve Hollanda da Tahran'daki büyükelçisini görüşmeye çağırma kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığının sözcüsü Bernard Valero, yaptığı açıklamada, Fransa'nın, Tahran'daki İngiltere Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınadığını yineledi. Açıklamada, diplomatik ilişkilerle ilgili Viyana Konvansiyonu'nun aleni ve kabul edilemez ihlali ve şiddetin büyüklüğü gözönüne alınarak büyükelçinin görüşmelerde bulunmak üzere çağrılmasına karar verildiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı nedeniyle görüşmeler için Tahran'daki büyükelçiyi çağırma kararı alındığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Tahran'daki tüm İngiliz diplomatlarının ülkeye çağrıldığını, Londra'daki İranlı diplomatlarının da sınır dışı edileceğini söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de Berlin'deki İran Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Tahran'daki İngiltere Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı protesto etmişti. İtalya'nın Tahran Büyükelçiliğini kapatmayı düşündüğü bildirilmişti.