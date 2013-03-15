Fransa ve Britanya'dan Suriyeli muhaliflere silah yardımı

Fransa ve Britanya, Avrupa Birliği’nin ambargosuna karşın, Suriyeli muhaliflere silah temin etme konusunda anlaştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Fransa ve Britanya’nın, diğer AB ülkeleri karşı çıksa bile, Suriyeli muhaliflere silah desteğinde bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Fabius, AB’ye üye ülkeler arasında görüş birliğinin olmaması nedeniyle iki ülkenin hükümetlerinin Suriyeli isyancılara tek taraflı olarak silah temin etme kararını alabileceklerini belirtti.

France Info radyosuna konuşan Fransız Bakan, mayıs sonunda yapılması gereken Suriye’ye silah ambargosu konusundaki toplantının da daha erken bir tarihe alınması için AB’ye başvuracaklarını ifade etti. Fabius, Fransa ve Britanya’nın Suriyeli muhaliflerin kendilerini savunabilmesi için üye ülkeleri ambargonun kaldırılmasına ikna etmeye çalışacaklarını belirterek, “Ambargonun kaldırılması, sorunun politik olarak çözümünün de tek çaresi” yorumunda bulundu.



Rusya: Hukuka aykırı



Suriyeli muhaliflere uygulanan ve mayısta süresi dolacak silah ambargosunun kaldırılmasının AB ülkelerince kabul edilmemesi durumunda ülkesinin ne yapacağının sorulması üzerine Fabius, “Fransa bağımsız bir ülkedir” yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önceki gün yaptığı “Ambargonun kalkması uluslararası hukuka aykırıdır” açıklamasını değerlendiren Fabius, Suriye’deki mevcut durumun, Rusya ve İran’dan silah desteği alan Esed rejimi lehine olduğunu söyledi.

Britanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Suriye’de politik çözüme yönelik uluslararası girişimin ivme kazanma şansının, rejimin kendisini müzakere masasına gitmeye zorunlu hissetmezse, çok az olduğu” belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov çarşamba günü Britanyalı mevkidaşı William Hague ile Londra’daki görüşmelerinin ardından, “Bakış açımıza göre Suriyeli muhaliflerin silahlandırılması uluslararası hukukun ihlalidir” demişti.

Britanya yönetimi iki hafta önce Suriyeli muhaliflere “öldürücü olmayan savaş malzemeleri” gönderme kararı almıştı. Dışişleri Bakanı Hague, gerekirse bu yardımın genişletileceğini de söylemişti.