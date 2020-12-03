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Dünya

Fransa Ulusal Meclisi 'Dağlık Karabağ tanınsın' kararını onayladı

03 Aralık 2020 22:23

Fransa'da Senato'dan sonra Ulusal Meclis de, hükümete "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onayladı.

Meclis'te sembolik değere sahip karar, 3 hayır oyuna karşı 188 evet oyuyla kabul edildi. 16 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Kararda, Dağlık Karabağ sorununun nihai çözüme kavuşturulması ve sivil halkın güvenliğinin güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

Fransız hükümetinden Avrupalı ortaklarıyla Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımları ulaştırması istendiği belirtilen kararda, Fransız hükümetine "Türkiye'nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki rolü nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini Avrupalı ortaklarıyla yeniden değerlendirmesi" çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

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