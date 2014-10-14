Fransa: Türkiye sınırı açmalı



Hollande Paris'te yaptığı açıklamada Kobani'deki Suriyeli Kürtlere yardım edilebilmesi için “Türkiye muhakkak sınırı açmalı” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Kobani'yi “bir şehitler kenti, sembolik bir kent” olarak niteledi. Ülkesinin “terörizme” karşı savaşanlarla dayanışma içinde olacağını belirten Hollande, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona katılan tüm ülkelerden ılımlı Suriyeli muhaliflere silah göndermelerini istedi.

Hollande, “Fransa için Irak'ta karar aldığımız gibi, eğer müdahale etmek zorundaysak o zaman ılımlı Suriye muhalefetine her türlü desteğin, her türlü gerekli yardımın ulaşmasını da sağlamalıyız” diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, IŞİD karşıtlarının terörizme karşı kendilerini savunmak için gerekli araçlara sahip olması gerektiğini belirtti.