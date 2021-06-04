Fransa, Türkiye'nin de yer aldığı "kırmızı liste" ülkeleri dışından gelen turistlere kapılarını açıyor

Fransa, iki doz Koronavirüs aşısı olan turistler için kapılarını açıyor. Öte yandan Türkiye gibi Fransa'nın "kırmızı listesinde" yer almaya devam eden ülkelerden gelenler için kısıtlamalar devam edecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da hükûmet, Koronavirüs aşısı olan Avrupalı turistlerin ülkeye girişinde test zorunluluğu olmayacağını duyurdu. Fransa aynı zamanda kırmızı listede olmayan ülkelerden gelen, iki doz Koronavirüs aşısı alanlara da negatif PCR testiyle birlikte kapılarını açtığını duyurdu. Aşı olmayan çocukların, aşılı yetişkinlerle seyahat etmesine izin verilmeyecek.

Fransa'nın "kırmızı listeye" aldığı 16 ülke arasında Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika bulunuyor. Bu ülkelerden gelenler için karantina zorunluluğu bulunuyor.

Associated Press'in aktardığına göre, yeni düzenleme gelecek hafta çarşambadan itibaren başlayacak.