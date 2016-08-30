Fransa: Türkiye IŞİD'den ziyade Kürtleri hedef alıyor



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te büyükelçiler toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Türkiye IŞİD'den ziyade Kürtleri hedef alıyor"

Rusya ve Suriye'nin askeri operasyonlarla ülkedeki gerginliği daha da tırmandırmaması uyarısında bulunan Hollande, "Giderek sıklaşan, çelişkili operasyonlar yangının daha da yayılması riskini taşıyor" dedi. Çatışmaların sona ermesi gerektiğini ve müzakerelere gereksinme duyulduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı, "Barışa giden yol mevcut" diye konuştu. Türkiye'nin Cerablus'ta başlattığı Fırat Kalkanı operasyonuna da değinen Hollande, Türkiye'nin IŞİD'den ziyade Kürt birliklere karşı mücadele ettiğini söyledi.

Putin Paris'e gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa büyükelçileri ile yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Fransa'ya bir ziyaret düzenlemesinin planlandığını da duyurdu. Ziyaretin tarihinin henüz kesinleşmediğini belirten Hollande, eylül ayının başında Çin'de düzenlenecek olan Yirmiler Grubu (G20) zirvesinde Putin ile Suriye konusunu görüşmek istediğini belirtti.

Dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Zirvesi, 4-5 Eylül tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hangzhou kentinde düzenlenecek.