T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa: Türkiye ile Rusya arasında savaş riski var

Türkiye-Rusya ilişkileri 24 Kasım'da düşürülen uçakla birlikte bozulmuştu

19 Şubat 2016 23:50

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Ankara'nın Suriye krizinde dahlini artırmasının Türkiye ve Rusya arasında savaş riski yarattığını" söyledi. Öte yandan Hollande, Moskova'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın arkasında durmayı bırakması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye, 24 Kasım'da Rus uçağını Suriye sınırında düşürmesinden itibaren iki ülke arasında gerginlik tırmanıyor. Başbakan Davutoğlu, uçağın angajman kuralları çerçevesinde Türkiye sınırları içiresinde olduğu için düşürüldüğünü söylemişti.

Hürriyet'in haberine göre; Hollande, Fransız Radyo Kanalı Inter'e yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye arasında savaş riski var. Bir tırmanış var. Müzakereler sürmek, bombardımanlar durmak zorunda" dedi.

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemine de değinen Hollande "Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi işte bu yüzden toplanıyor" dedi.

Hollande ayrıca, "Moskova üzerinde müzakerelerin sürdürülmesine ilişkin bir baskı olmalı ve Moskova tek taraflı olarak Beşar Esad'ı desteklememeli" ifadelerini kullandı.

 

BMGK Rusya'nın çağrısıyla toplanıyor

 

Günün erken saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Türk Hükümeti'nin 'Suriye'de olası kara harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi'ne toplantı çağrısında bulundu.

ETİKETLER

hollandetürkiyerusyadavutoğluhabersavaş

İlgili Haberler

Türkiye, Suriye sınırında Rus uçağı düşürdü!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24