Fransa: Türkiye ile Rusya arasında savaş riski var

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Ankara'nın Suriye krizinde dahlini artırmasının Türkiye ve Rusya arasında savaş riski yarattığını" söyledi. Öte yandan Hollande, Moskova'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın arkasında durmayı bırakması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye, 24 Kasım'da Rus uçağını Suriye sınırında düşürmesinden itibaren iki ülke arasında gerginlik tırmanıyor. Başbakan Davutoğlu, uçağın angajman kuralları çerçevesinde Türkiye sınırları içiresinde olduğu için düşürüldüğünü söylemişti.

Hürriyet'in haberine göre; Hollande, Fransız Radyo Kanalı Inter'e yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye arasında savaş riski var. Bir tırmanış var. Müzakereler sürmek, bombardımanlar durmak zorunda" dedi.

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemine de değinen Hollande "Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi işte bu yüzden toplanıyor" dedi.

Hollande ayrıca, "Moskova üzerinde müzakerelerin sürdürülmesine ilişkin bir baskı olmalı ve Moskova tek taraflı olarak Beşar Esad'ı desteklememeli" ifadelerini kullandı.

BMGK Rusya'nın çağrısıyla toplanıyor

Günün erken saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Türk Hükümeti'nin 'Suriye'de olası kara harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi'ne toplantı çağrısında bulundu.