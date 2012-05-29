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Dünya

Fransa: Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz

Fransa , eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde AB üyeliği ve Ermeni meselesi gibi konular nedeniyle bozulan Türkiye -Fransa ilişkilerini onarmak niyetinde olduğunu açıkladı

29 Mayıs 2012 23:03

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açmak istediğini" söyledi.

Paris'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili bir soruyu yanıtlayan yeni kabinenin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Valero, “Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar canlandırma iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu” ifade etti. 
 
Türkiye'yi “önemli bir ortak ve müttefik” olarak niteleyen Valero, “Bütün alanlarda ilişkilerimiz çok daha güçlü olmalı” dedi. 
 
Valero, “İlişkilerimiz, diyalog, karşılıklı saygı ve güven ilkesini temel almalı. Fransa, ikili ilişkilerin yeni bir sayfa açılarak, güçlendirilmesini arzu etmektedir” ifadesini kullandı. 
 
Türkiye 'nin AB ile ilişkilerine de Fransa'nın büyük önem verdiğini kaydeden Valero, ilişkilerin gelişmesi için Türkiye 'nin de AB ile ve her bir üye ülke ile yapıcı ilişkiler kurmasının önemli olduğunu vurguladı. 
 

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