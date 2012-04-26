Fransa, Suriye'ye baskıyı artırmak istiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilci Kofi Annan'ın ateşkes planı başarısız olursa BM'ye, daha fazla yaptırım için baskı yapacaklarını açıkladı.

Juppé, Annan'ın planının işe yaramaması halinde, Suriye'ye karşı gerekirse güç kullanma alternatifini de içeren bir çözümün kabul edilmesi yönünde baskıda bulunacaklarını söyledi.

AFP'nin haberine göre, Paris'te bazı Suriyeli muhalifleri kabulünden sonra yaptığı açıklama yapan Juppé, "İşler iyi gitmiyor. Annan'ın planı büyük ölçüde tehlikeye düştü" dedi.

Annan'ın bir sonraki raporunu sunacağı 5 Mayıs'ın "gerçeği ortaya çıkaracağını" ve BM misyonunun görevini yerine getirememesi halinde Şam rejiminin meydan okumaya devam etmesine izin verilemeyeceğini belirten Juppé, o aşamada "partnerlerimize söz etmeye başladığımız, BM Şartnamesi'nin 7'nci kısmı gereğince başka bir etaba geçilmesi gerekecektir" dedi.

Juppé'nin ABD'li mevkidaşı Hillary Clinton da geçen hafta, Şartname'nin 'barış tehdit altındaysa güce başvurulabileceğini' öngören 7'nci kısmını hatırlatmıştı.

Hama'da patlama: 70 ölü

Suriye'de muhaliflerin güçlü olduğu Hama kentinde bir binada meydana gelen patlamada 70 kişinin öldüğü iddia edildi. Suriye devlet televizyonu, "terörist grupların" bomba yaptıkları sırada patlamanın meydana geldiğini savundu.

Suriye'de BM gözlemcilerinin denetimine rağmen şiddet olayları devam ediyor. Muhaliflerin güçlü olduğu Hama kentinde bir binada meydana gelen patlamada 70 kişinin öldüğü belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkenin iç kesimlerinde yer alan ve birkaç günden bu yana ağır silahlarla operasyon düzenlendiği bildirilen Hama kentinde bugün 68 kişinin yaşamını kaybettiğini, 85'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Muhalifler saldırıda ölenler arasında 13 çocuk ve 15 kadının olduğunu da savundu.

'Bomba yapılırken patlama oldu'

Suriye devlet televizyonu ise, Hama'da "terörist gruplar" tarafından kullanılan bir binada bomba imalatı sırasında patlama meydana geldiğini ve 16 kişinin öldüğünü duyurdu. Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, enkaz altında güvenlik güçleri tarafından sağ kurtarılan bir kişinin görüntülerine yer verildi.

Suriyeli muhalifler, Şam'ın birçok semtinde yönetim karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu 4 kişinin öldüğünü onlarca kişinin yaralandığını belirtti. İdlib, Humus, Dera, Deyr Ez Zor ve Halep'te de güvenlik güçlerince açılan ateşte 18 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.