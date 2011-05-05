Fransa 'soykırım'ı inkâr edenlerin cezalandırılması teklifini reddetti

T24 -Fransa Senatosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa teklifinin reddedilmesine yönelik önergeyi kabul etti.



Önergenin 74'e karşı 196 oyla Senato Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle, söz konusu yasa teklifi oylanmadan gündemden düştü.



Senato Anayasa Komisyonu üyesi Jean Jacques Hyest tarafından yazılan rapor ve buna bağlı önergede, “anayasaya aykırı olduğu” için söz konusu yasa teklifinin reddedilmesi talep ediliyordu.



Hyest, önergenin kabul edilmesinden önce Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Ermeni iddialarıyla ilgili yasa teklifinin ifade özgürlüğüne ve Fransız Anayasası'na uygun olmadığını belirterek, senatörlerden tasarı aleyhine oy kullanmalarını istemişti.





