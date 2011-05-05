T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa 'soykırım'ı inkâr edenlerin cezalandırılması teklifini reddetti

Fransa Senatosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını...

05 Mayıs 2011 03:00

T24 -Fransa Senatosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa teklifinin reddedilmesine yönelik önergeyi kabul etti.

Önergenin 74'e karşı 196 oyla Senato Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle, söz konusu yasa teklifi oylanmadan gündemden düştü.

Senato Anayasa Komisyonu üyesi Jean Jacques Hyest tarafından yazılan rapor ve buna bağlı önergede, “anayasaya aykırı olduğu” için söz konusu yasa teklifinin reddedilmesi talep ediliyordu.

Hyest, önergenin kabul edilmesinden önce Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Ermeni iddialarıyla ilgili yasa teklifinin ifade özgürlüğüne ve Fransız Anayasası'na uygun olmadığını belirterek, senatörlerden tasarı aleyhine oy kullanmalarını istemişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24