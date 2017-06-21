Fransa silah ruhsatı yasalarını gözden geçirecek

Paris'in Champs-Elysees bulvarında Pazartesi günü patlayıcı yüklü bir kamyonetle polis aracına çarpan saldırganın silah ruhsatına sahip olduğunun ortaya çıkması sonucu ülkede ruhsat sahibi kişiler gözden geçirilecek.

Polis kaynakları, aracından iki tabanca ve bir de Kalaşnikof tipi tüfek çıkan saldırgan Adem Caziri'nin 2015 yılından beri şüpheli izleme listesinde olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb mevcut yasalarla izleme listesindeki kişilerin silah ruhsatlarının sistematik bir şekilde ellerinden alınamayacağını söyledi ancak düzenlemeyi gözden geçireceklerini ekledi.

Le Figaro gazetesine konuşan Collomb, "İzleme listesi içinde radikalleşme şüphesiyle yaklaştığımız kişiler arasında kimlerin yasal olarak silah sahibi olduğunu tespit edip durumu tekrar değerlendireceğiz" dedi.

'İkili oyun'

Saldırganın gözaltına alınan babası ise Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada oğlunun spor olarak atıcılıkla ilgilendiğini söyledi. Soruşturma kaynakları Caziri'nin dokuz ateşli silah sahibi olduğunu kaydetti.

Soruşturma kapsamında Caziri'nin evinde yapılan aramada saldırganın IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlılık yemini eden bir mektup bulunduğu iddia edildi.

Aynı soruşturma kaynakları mektupta Caziri'nin atıcılık ile ilgileniyormuş gibi yaparak "ikili oyun" oynamakla övündüğünü ve bu sırada saldırı için silah biriktirdiğini söyledi.

Fransa Atıcılık Federasyonu Başkanı Philippe Crochard, Caziri'nin altı yıldır silah ruhsatı sahibi olduğunu kaydetti. Soruşturma kaynakları Şubat ayında ruhsat yenileme başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

Yeni terör yasası

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti terörle mücadele yasalarında bir dizi sıkılaştırıcı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Ancak henüz ayrıntıları belli olmayan değişikliklerin bir kısmı Le Monde gazetesine sızdı. Özellikle günün her saati arama yapmayı kolaylaştıran ve şüphelileri belli bir bölgeye hapseden acil durum uygulamalarının kalıcı hale getirebilecek olması bireysel özgürlükler savunucuları arasında endişe yarattı.

Ülkede son iki yılda yaşanan saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetmesiyle birlikte hâlihazırda olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Temmuz 2015'te Akdeniz kıyısındaki Nice kentine kalabalığın arasında dalan bir kamyon 86 kişiyi öldürmüş ve benzer saldırılar aralarında Berlin ve Londra'nın bulunduğu çeşitli Avrupa şehirlerinde tekrarlanmıştı.

Paris'te en son geçtiğimiz haftalarda Notre Dame Katedrali önünde ve gene Champs-Elysees'de polise yapılan saldırıları IŞİD üstlenmişti.

İçişleri Bakanı Collomb, Fransa'da 15 Temmuz'da sona erecek olan olağanüstü hâlin 1 Kasım'a kadar uzatılması için Çarşamba günü kabineye tasarı sunacağını sözlerine ekledi.

Fransa'da Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen saldırılardan bu yana olağanüstü hâl uygulanıyor.

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AFP/ÇÖ/GA