Fransa 51 yıl sonra Cezayirlilere yapılan kanlı baskını resmen tanıdı

Fransa Senatosu, Paris’te 17 Ekim 1961’de meydana gelen ve ülkelerinin özgürlüğü için gösteri düzenleyen yüzlerce Cezayirlinin ölümü ile sonuçlanan Cezayir olaylarında ‘Fransız devletinin sorumluluğunun Meclis Kararı ile tanınmasını’ öngören teklifi kabul etti. Geçtiğimiz hafta da Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bir açıklama yaparak Fransa'nın Cezayir olaylarındaki sorumluluğunu kabul etmişti.

Arzu Çakır Morn'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Fransız Senatosu, Komünist Grup Senatorü Nicole Borvo Cohen-Seat’in Ocak ayında verdiği ve muhalefet gruplarına da yasa güdeme alma olanağı getiren ‘nich parlamentaire’ uygulamasıyla gündeme gelen karar teklifini görüştü. Teklife, “Bu bizim değil tarihçilerin yapması gereken bir çalışmadır’ görüşünü savunan ana muhalefet UMP destek vermedi.

Komünist Grup adına konuşan Robert Hue, "Burada tarihçilerin işini elinden almıyoruz. Yalnızca tarihi bir gerçeği tanıyoruz. Bugüne kadar hep sorun halı altına süpürülerek geçiştirilmeye çalışıldı. Artık gerçeklerle yüzleşmeliyiz" dedi.

Benbassa: Bu yetmez arşivler açılsın

Aynı yönde teklif veren İstanbul asıllı Yeşiller senatörü Esther Benbassa olayın tarihsel geçmişini hatırlatarak, "Hala ölenlerin ve yararlıların sayısını bile bilmiyoruz. Nehirlerden cesetler toplandı, Paris’in göbeğinde insanlar boğularak, vurularak öldürüldü. Yeşiller Grubu olarak, Nanterre Hastanesi’nin ve polis arşivlerinin açılmasını, olayın bütün gerçekleriyle ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Cezayir asıllı Senatör Bariza Khiari de Sosyalist Grup adına söz alarak, "Bu olayın aydınlatılmasını isteyenler Fransızların değil, bu olaydan sorumlu olanların bulunmasını istiyor. Cezayir ve Fransızların barış içinde birlikte yaşayabilmesi için bu kara dönemin aydınlatılması gerekir. Politik pozisyonu nedeniyle tutuklanan annemi, Paris’te tutklanan ve işkence gören babamı da anıyorum" diyerek, iktidar grubu olarak tekifi desteklediklerini dile getirdi.

Hükümet adına konuşan Bakan Alan Vidalies de Cumhurbaşkanı Hollande’ın ilk kez resmen bu olayları tanyan bir açıklama yaptığını dile getirerek, “Hükümet olarak bu teklife destekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, salt çoğunluk olan 162 rakamı kıl payı aşılarak, teklif 168’e karşı, 172 oyla kabule dildi. Böylece Fransız Senatosu, olaylarda devletin rolünü tanıdı.