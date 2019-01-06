Fransa, Sarı Yelek eylemindeki boksörü arıyor

Fransa sokakları, Sarı Yelek eylemlerinin 8. haftasında yine hareketli anlara tanık oldu. Dün Paris'te yaşanan eylemlerde ön saflarda yürüyen bir boksörün polise saldırması dikkat çekti. Savcılık, boksör hakkında arama kararı çıkardı.

Le Monde’un haberine göre, polise saldıran boksör eylemci hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner “kabul edilemeyecek kadar alçakca ” yorumunda bulundu.

Olay sonrası eylemciler cephesinden adalet sistemine "dengesiz" yorumu geldi. Polislerin eylemcilere uyguladığı orantısız gücün dikkate alınmaması eleştirildi.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle "sarı yelek" (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 8 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Sarı Yelekler protestolarına liderlik eden isimler arasında yer alan Eric Drouet, izinsiz gösteri organize etmek suçlaması ile gözaltına alınmıştı.

Eylemlerde, ülke genelinde 4 bine yakın kişi gözaltına alınmış, binden fazla kişi de yaralanmıştı. 10 kişi hayatını kaybetmişti